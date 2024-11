Nuova Suzuki e Vitara: il futuro elettrico del fuoristrada

Suzuki entra nell’era elettrica ufficialmente e lo fa alla grande. Arriva la e Vitara, un SUV che unisce egregiamente le caratteristiche dei fuoristrada tradizionali con la trazione elettrica. Il nuovo modello, sviluppato a partire dal concept eVX, debutta in anteprima a Milano. L’auto segna un passo fondamentale nella strategia green del marchio giapponese. Ma cos’è che rende esattamente questa e Vitara unica nel suo genere?

Esterni robusti e design moderno

La e Vitara di Suzuki nasce su una piattaforma HEARTECT-e progettata per sfruttare al massimo l’efficienza del motore elettrico. L’auto è lunga 4.275 mm e larga 1.800 mm. L’altezza? 1.635 mm ed ha poi un passo di 2.700 mm. Il SUV combina così spaziosità interna e compattezza esterna. Disponibile con cerchi da 18 o 19 pollici e una altezza da terra di 180 mm, non rinuncia a dettagli come le protezioni del sottoscocca. Queste strizzano l’occhio agli appassionati di fuoristrada. L’estetica è ispirata al concept Suzuki ma con un look più tradizionale. Essi è caratterizzato dai gruppi ottici a forma di Y e dalla calandra chiusa, in linea con le tendenze del segmento EV. Gli interni sono moderni e funzionali e presentano un volante a due razze. C’è poi una strumentazione digitale, abbinati a un ampio schermo per l’infotainment. Suzuki ha però deciso di mantenere alcuni tasti fisici, offrendo così un’interfaccia più intuitiva.

Potenti motori e trazione integrale data da Suzuki e Vitara

Dal punto di vista delle prestazioni, la Suzuki e Vitara è disponibile in più versioni. La variante base offre un singolo motore elettrico da 106 kW e una batteria da 49 kWh con trazione anteriore. Chi cerca più potenza può optare per un motore da 128 kW abbinato a una batteria da 61 kWh. Ma il fiore all’occhiello è la versione con doppio motore e trazione integrale ALLGRIP-e, che raggiunge complessivamente 138 kW e 300 Nm di coppia, perfetta per i percorsi più accidentati. Le modalità di guida Normal, Eco, e Sport si adattano a ogni esigenza, mentre la modalità one pedal consente di controllare accelerazione e decelerazione con un solo pedale. È il momento di evolvere il fuoristrada? Con la e Vitara, Suzuki mira a conquistare chi cerca l’affidabilità dei suoi SUV ma con un’anima green, offrendo fino a 400 km di autonomia e la capacità di affrontare ogni terreno.