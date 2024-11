Amazon è pronta a far sognare il consumatore che vuole raggiungere il massimo livello di risparmio, mettendo a disposizione una campagna promozionale di assoluto rispetto, con la quale offre la possibilità di acquistare a basso prezzo il Motorola Edge 50 Pro.

Lo smartphone si contraddistingue dalla massa per la presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED dalla qualità superiore al normale, capace di raggiungere risoluzione Super HD, ma soprattutto un refresh rate da 144Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, che viene accoppiato con una GPU Adreno 720, e soprattutto 12GB di RAM che vengono impreziositi dalla presenza di anche 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Motorola Edge 50 Pro: l’occasione migliore su Amazon

Il prezzo di vendita di questo prodotto non potrebbe essere più basso e conveniente, proprio perché il suo listino di base sarebbe di 699 euro, cifra che viene ridotta del 40% da parte di Amazon, così da poter arrivare a spendere solamente 419 euro per l’ordine della variante con garanzia di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzata. L’ordine può essere completato premendo questo link.

Nella parte posteriore è possibile trovare una buona dotazione in termini fotografici, con il sensore principale da 50 megapixel, che viene affiancato da un ultragrandangolare da 13 megapixel, per finire con un teleobiettivo zoom 3X da 10 megapixel. Anteriormente, al contrario, il consumatore si ritrova ad abbracciare un sensore da 50 megapixel, con apertura F1.9. Nel complesso i video vengono registrati al massimo in 4K a 30fps, oltretutto è presente connettività WiFi 802.11 6e dual-band, con anche bluetooth 5.4, usb Type-C 3.1 (quindi con uscita video), passando per chip NFC e GPS. Da notare che la batteria è da 4500mAh, con supporto alla ricarica wireless ed una buona autonomia generale.