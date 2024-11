Netflix ha confermato l’intenzione di rimuovere dal proprio catalogo tutti i contenuti interattivi. A partire dal primo dicembre, non sarà più possibile accedere alle puntate speciali di vari show in cui è l’utente a decidere lo svolgimento della trama.

La conferma arriva direttamente da parte di un portavoce di Netflix secondo quanto riportato da The Verge. Attualmente, su Netflix sono attualmente presenti ben ventiquattro contenuti interattivi e ne resteranno disponibili solo quattro dopo il primo dicembre.

I titoli che potranno essere fruiti anche dopo tale data saranno:

Black Mirror: Bandersnatch;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend;

Ranveer vs. Wild with Bear Grylls;

You vs. Wild.

Si tratta di un cambiamento di rotta molto importante per Netflix che ha lanciato questo modo rivoluzionario di fruire le serie TV nel corso del 2017. Certamente, l’episodio che ha contribuito alla fama dei contenuti interattivi è Black Mirror: Bandersnatch in cui la trama cambia notevolmente in base alle scelte intraprese.

Netflix ha anche puntato ad evolvere questo concetto rilasciando la serie Trivia Quest in cui gli utenti sono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale come nell’omonimo gioco. Tuttavia, considerando la decisione presa, possiamo immaginare che i contenuti interattivi non abbiano raggiunto il successo sperato.

Stando a quanto dichiarato da Chrissy Kelleher, portavoce di Netflix: “La tecnologia ha svolto il suo scopo, ma ora è limitante mentre ci concentriamo su altre aree tecnologiche“. L’azienda sembra intenzionata a ottimizzare le proprie risorse utilizzandoli per settori più remunerativi. Tra questi possiamo ipotizzare il settore dei videogiochi su cui la piattaforma sta puntando da qualche tempo. Non resta che attendere maggiori sviluppi e recuperare qualche titolo interattivo prima che sia troppo tardi e sparisca per sempre dal catalogo della piattaforma.