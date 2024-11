Iliad ti porta a Riyad per la Supercoppa e regala la Serie A con il nuovo concorso

Iliad ha appena lanciato una nuova iniziativa che farà brillare gli occhi agli amanti del calcio: il concorso “Vinci il Calcio con Iliad“. Dal 1 novembre 2024 fino al 31 marzo 2025, i clienti Iliad, sia della rete mobile che fissa, e i clienti business adulti possono tentare la fortuna per vincere biglietti e altri premi legati al mondo del calcio.

Il piatto forte del concorso sono i biglietti per le partite del campionato di Serie A Enilive di questa stagione, con ben 440 coppie di biglietti disponibili. Ma non è tutto: ci sono anche tre coppie di biglietti per la fase finale della Supercoppa italiana, la EA SPORTS FC Supercup, che si svolgerà in Arabia Saudita. I fortunati vincitori di questi biglietti riceveranno un pacchetto viaggio completo, con tutto incluso: volo, alloggio e trasporto.

Per chi ama i cimeli, Iliad mette in palio anche maglie autografate delle squadre della Serie A e palloni firmati dagli ambasciatori del campionato. I partecipanti possono aumentare le loro chance di vincita seguendo le fasi mensili del concorso, ognuna con proprie date di estrazione.

Come essere idonei per il concorso di Iliad

Per essere idonei a partecipare, i clienti Iliad devono avere un piano mobile o fibra con un costo mensile di almeno 9,99 euro e un metodo di pagamento automatico attivo. La partecipazione avviene attraverso il sito vinciilcalcioconiliad.it, dove bisogna registrarsi selezionando la propria squadra del cuore e la partita di interesse.

Iliad si impegna a garantire la trasparenza e la correttezza del concorso. I vincitori saranno contattati via email per la conferma e la raccolta dei documenti necessari alla fruizione del premio. Oltre alle sue grandi proposte per quanto riguarda le offerte telefoniche dunque il gestore propone una grande opportunità per gli amanti del calcio. Non perdere questa occasione unica di vivere il tuo sport preferito da protagonista con Iliad.