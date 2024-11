Iliad: ancora disponibili a novembre le 3 offerte fino a 250 GB in 5G

Come al solito non possono mancare nel mondo della telefonia mobile le grandi offerte di Iliad, che si confermano anche questa volta. Il famoso gestore che offre da sempre i migliori contenuti per prezzi molto interessanti, propone ancora una volta il meglio.

Iliad ha lanciato delle offerte adatte per chi usa il cellulare. Queste offerte sono facili da capire e hanno prezzi che non cambiano mai.

Iliad: ecco le migliori offerte in assoluto per chi ama avere tutto

Flash 150: questa offerta costa solo 7,99€ al mese e ti dà 150 GB di internet in 4G. Puoi anche chiamare e mandare SMS senza limiti. È una scelta ottima se non hai bisogno del 5G e vuoi spendere poco. I clienti che già usano Iliad e pagano meno di 7,99€ per la loro offerta attuale possono scegliere questa opzione senza problemi. Giga 180: se vuoi più velocità, questa offerta potrebbe essere perfetta. Con 9,99€ al mese, hai 180 GB di internet in 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati. È un po’ più cara della Flash 150, ma ti dà più dati e la velocità del 5G. Giga 250: questa è l’offerta più ricca, con 250 GB di internet in 5G a soli 11,99€ al mese. Come le altre, include chiamate e SMS senza limiti.

Scegliendo le ultime due offerte in questa lista, si può ottenere un grande vantaggio. Abbinando la fibra ottica, la si potrà pagare solo 19,99€ al mese invece di 24,99€.

Quindi, per tutti coloro che hanno bisogno di internet veloce anche a casa, queste offerte aiutano a risparmiare ogni mese. In breve, Iliad offre tre opzioni diverse che possono adattarsi a quanto e come usi il tuo cellulare, tutte con la promessa di non avere sorprese sul prezzo in futuro. Che tu sia un grande utilizzatore di dati o solo qualcuno che vuole navigare senza preoccupazioni, Iliad ha qualcosa da offrirti.