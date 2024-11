Vodafone Italia e Telepass hanno avviato una partnership strategica per combinare i loro servizi di telecomunicazioni e mobilità urbana. Questo accordo consente ai clienti di accedere alle soluzioni Telepass direttamente nei punti vendita Vodafone in tutta Italia, semplificando la vita quotidiana degli utenti. Con oltre 500 negozi coinvolti, l’iniziativa mira a offrire un’unica soluzione che integri connettività veloce e mobilità.

La convenienza di Vodafone e Telepass

A partire dal 3 novembre 2024 fino al 31 gennaio 2025, la nuova offerta è rivolta sia ai nuovi che ai clienti già esistenti di Vodafone che decidono di attivare un contratto di rete fissa senza aver precedentemente sottoscritto un contratto con Telepass. Tra i vantaggi, i clienti che attivano il Servizio Assistenza Stradale Europea riceveranno un anno gratuito del servizio. Inoltre, dal 20 dicembre al 15 febbraio, tutti i clienti potranno beneficiare di un cashback del 50% sui pedaggi autostradali in Italia, fino a un massimo di 25 euro.

L’offerta include anche un canone gratuito per la rete fissa Vodafone. I nuovi clienti che attivano la rete fissa con l’offerta Telepass Family riceveranno due mesi di canone gratuito, mentre i clienti esistenti beneficeranno di un mese di canone gratuito se aggiungono Telepass al loro contratto. La rete fissa Vodafone garantisce velocità di navigazione fino a 2,5 Gigabit al secondo e chiamate illimitate, con la possibilità di restare sempre connessi anche in caso di interruzioni.

I clienti che si abbonano a Telepass Family godranno di un anno gratuito del servizio, con il dispositivo incluso. Dopo il primo anno, il canone mensile sarà di 3,90 euro. La collaborazione tra Vodafone e Telepass risponde alla crescente domanda di assistenza specializzata. Nei negozi Vodafone, i clienti potranno ricevere supporto per gestire il dispositivo Telepass, senza dover ricorrere ai canali digitali.

Vodafone si propone così di trasformare i suoi punti vendita in veri e propri hub per la mobilità, mentre Telepass punta a garantire un servizio capillare in tutta Italia. Per promuovere questa iniziativa, è stata lanciata una campagna pubblicitaria sui principali canali nazionali, evidenziando i benefici di questa sinergia.