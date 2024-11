Samsung continua a lavorare per migliorare il proprio sistema Galaxy AI attraverso il quale introduce sui suoi dispositivi nuove funzionalità AI. Tra le caratteristiche già incluse, c’è la possibilità di riassumere contenuti complessi come pagine web, note vocali e registrazioni. Opzione che permette agli utenti di risparmiare tempo quando si consultano delle informazioni. Tale tecnologia rappresenta un passo importante per Samsung. L’azienda sudcoreana intende migliorare l’intera esperienza utente. Inoltre, punta a rendere l’interazione con il dispositivo sempre più intuitiva e immediata.

Samsung potrebbe approfittare del lancio dell’interfaccia One UI 7.0 per introdurre tale novità. In questo modo, l’azienda potrebbe ampliare ulteriormente il pacchetto Galaxy AI. A tal proposito, potrebbe essere inclusa una nuova funzione dedicata alla gestione delle notifiche.

Samsung: novità in arrivo per Galaxy AI

La nuova funzione, denominata “AI Notification”, consente agli utenti di visualizzare un riepilogo delle notifiche ricevute. Si tratta di un’opzione che semplifica la lettura di messaggi o degli aggiornamenti particolarmente lunghi. Ciò significa che il sistema sarà in grado di riassumere il contenuto di notifiche, e–mail o messaggi di testo, rendendoli più rapidi e facili da leggere.

È interessante notare che Samsung si ispira, con questa innovazione, a una funzionalità già presente nell’ecosistema Apple. Ovvero i riepiloghi delle notifiche tramite Apple Intelligence. Fin dal suo debutto, tale funzione ha riscosso molto successo tra gli utenti.

Secondo quanto riferito dal leaker Chun Bai sulla piattaforma X, la nuova funzionalità AI Notification sarà inclusa nella versione One UI 7.0. Al momento però non sono stati divulgati ulteriori dettagli sul suo funzionamento o sui dispositivi che la supporteranno.

Per conferme ufficiali e per scoprire come Samsung integrerà questa nuova funzionalità nei suoi dispositivi, non resta che attendere il lancio della versione beta di One UI 7.0. Quest’ultima permetterà agli utenti e agli sviluppatori di testare in anteprima tutte le novità preparate, incluso il potenziamento dell’esperienza Galaxy AI e l’espansione delle funzionalità di notifica intelligente.