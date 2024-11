Il nuovo Kindle Colorsoft Signature Edition, primo e-reader a colori di Amazon, sta riscontrando critiche da parte di alcuni utenti. I problemi riguardano il display. In particolare, molti acquirenti hanno notato una striscia giallastra nella parte inferiore dello schermo. Quest’ultima è visibile soprattutto in condizioni di illuminazione uniforme.

Suddetto difetto è diventato uno degli argomenti più discussi sui social media, in particolare su Reddit. Qui numerosi utenti hanno condiviso immagini che evidenziano la problematica, manifestando insoddisfazione per un dispositivo che costa 299,99 euro. La situazione sta influenzando le recensioni del Kindle Colorsoft Signature Edition, abbassando la valutazione complessiva sul sito di Amazon.

Amazon: ecco il problema riscontrato con il nuovo Kindle a colori

Le opinioni degli utenti divergono. Secondo alcuni si tratta di un difetto minore che non compromette completamente l’esperienza di lettura. Non è per tutti così. Per altri l’effetto disturba la fruizione del contenuto, soprattutto quando si usa il dispositivo in ambienti con poca luce. A tal proposito, molti clienti insoddisfatti hanno già proceduto alla restituzione o alla sostituzione del dispositivo.

Andrew Liszewski, giornalista di The Verge, che sta testando il Kindle Colorsoft Signature Edition, ha commentato che la decolorazione risulta più evidente nelle fotografie scattate rispetto a quanto sia nella realtà. Ma anche in questo caso le opinioni divergono in base alle diverse testimonianze.

Un aspetto interessante della vicenda è che diversi utenti hanno dichiarato di aver notato il difetto solo dopo aver eseguito il primo aggiornamento software. In risposta, il servizio clienti di Amazon ha confermato ad alcuni acquirenti che l’azienda sta lavorando a una soluzione. Il problema potrebbe essere risolto un futuro aggiornamento software. Amazon, finora, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali sulla questione. Resta da vedere come l’azienda gestirà tale problematica e se sarà in grado di risolverla attraverso un aggiornamento software o se saranno necessarie altre soluzioni per soddisfare le aspettative dei clienti.