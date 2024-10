Amazon ha confermato ufficialmente che il Kindle Oasis, uno degli e-reader più iconici della sua linea, è stato ritirato dalla produzione. Lanciato per la prima volta nel 2016, si distingueva per essere l’unico della serie dotato di tasti fisici per il cambio pagina. Una caratteristica apprezzata da molti. Ora, a otto anni dal suo debutto, Amazon ha deciso di concentrarsi su modelli più moderni, tutti con funzionalità touch. La società ha dichiarato che una volta esaurito il magazzino attuale, non verranno più prodotti nuovi esemplari. Negli Stati Uniti, l’Oasis è già introvabile. Mentre in Italia è disponibile solo nella versione da 32GB con Wi-Fi e connettività cellulare gratuita. Anche se con scorte molto limitate.

Amazon guarda al futuro: arrivano i nuovi modelli Kindle

Il Kindle Oasis, nel corso degli anni, ha visto tre versioni principali. Ovvero il modello originale del 2016, quello del 2017 con resistenza all’acqua e, infine, l’edizione del 2019. Quest’ ultima dotata di uno schermo da 7pollici E-Ink da 300ppi, con certificazione IPX8. Tutti includevano i tasti fisici, una peculiarità che oggi scompare dalle nuove versioni. In quanto più focalizzate su un’esperienza completamente touch.

Con la fine della produzione dell’Oasis, Amazon ha già lanciato una nuova generazione di dispositivi. Tra questi, spicca il primo a colori, il Colorsoft Signature Edition. Esso è dotato di uno display da 7” con tecnologia antiriflesso e resistenza all’acqua IPX8. Anche gli altri modelli sono stati aggiornati. Come il Paperwhite di dodicesima generazione e il Kindle Scribe, pensato per la scrittura diretta su schermo. I loro prezzi variano dai 109 ai 429€. Offrono schermi ad alta risoluzione, maggiore durata della batteria e opzioni di memoria che arrivano fino a 64GB.

Insomma, questa nuova linea di e-reader conferma l’impegno di Amazon nel migliorare l’esperienza di lettura digitale. Per cercare di rispondere alle esigenze dei lettori moderni, puntando su display più avanzati e funzioni sempre più sofisticate