Amazon ha recentemente introdotto una novità all’interno della propria app mobile. L’azienda ha infatti aggiunto un nuovo metodo di pagamento per i propri utenti che, sfruttando il chip NFC del proprio smartphone, potranno effettuare acquisti sulla piattaforma usando il telefono come un normale POS.

Ecco come pagare

Per pagare con Amazon basta predisporre un acquisto sulla piattaforma, procedendo al checkout ed è sufficiente premere sulla voce “Modifica metodo di pagamento”. Poi bisogna scorrere fino in fondo per raggiungere la categoria “Altri modi per pagare”, dove si può visualizzare la nuova modalità con il classico simbolo NFC. Premendo su “Tocca per pagare” l’applicazione proporrà una schermata dove un avviso spiega il funzionamento della modalità introdotta da Amazon: “Tieni premuta la carta contactless sul retro del telefono”. Appoggiando quindi la carta sul retro dello smartphone si può effettuare il pagamento, una volta concluso l’app chiederà se volete salvare la carta utilizzata per i futuri acquisti.

L’utilità

Il perché dell’introduzione da parte di Amazon di questa nuova modalità di pagamento è perché si tratta di un nuovo strumento che può far comodo a diversi utenti in vari aspetti. Ad esempio la comodità quando effettuate acquisti per amici o parenti, grazie alla nuova modalità Tocca per pagare, di poter far predisporre il pagamento direttamente alla persona interessata come se stesse utilizzando un normale POS. In più, in caso di reso, il reale acquirente riceverebbe sul proprio conto la restituzione dell’importo speso. Oppure ancora può essere utile in tutte quelle occasioni in cui non si vuole salvare una delle vostre carte su Amazon, o magari si ha necessità di utilizzarne una che solitamente si utilizza per gli acquisti online. Ma può essere un metodo semplice e veloce anche per salvare una nuova carta da riutilizzare in futuro. Una grande novità da parte di Amazon, in cui sicuramente gli utenti ne trarranno beneficio.