Meteo Pixel è la nuova app dedicata alle previsioni di Google. Inizialmente è stata lanciata esclusivamente sui recenti Pixel 9. Da poco, invece, è stata resa disponibile, con alcune limitazioni, per tutti i dispositivi Pixel aggiornati ad Android 15 tramite il Pixel Drop di ottobre 2024. L’applicazione rappresenta un grande passo avanti rispetto alla precedente integrazione meteo disponibile nella sezione Meteo dell’App Google.

Una delle novità di Meteo Pixel è l’interfaccia completamente rinnovata. L’app offre una schermata iniziale semplice e intuitiva, dove è possibile accedere rapidamente alle località salvate, senza limiti sul numero di città da monitorare.

Google: ecco i dettagli della nuova app Meteo Pixel

In Meteo Pixel non è più presente Froggy, la simpatica mascotte animata che accompagnava gli utenti nella sezione Meteo dell’App Google. Tale decisione è stata spiegata dal team durante il podcast Made by Google, in cui si è discusso del nuovo design dell’app. Froggy, per quanto amata da molti utenti, non si adattava al nuovo stile visivo di Meteo Pixel. Al suo posto, l’applicazione propone immagini generate dall’intelligenza artificiale, che raffigurano paesaggi iconici delle principali città del mondo, in linea con le condizioni meteo attuali.

Tra le innovazioni principali, l’app offre delle schede informative. Quest’ultime permettono di accedere a dettagli specifici su vari aspetti del meteo, come umidità, precipitazioni, qualità dell’aria, indice UV, e altro ancora. Con un semplice tocco, l’utente può visualizzare una spiegazione approfondita di ogni parametro. Inoltre, l’app include una mappa meteo e funzionalità avanzate come il feedback aptico, che evidenzia l’intensità della pioggia in tempo reale.

In futuro, il team ha pianificato ulteriori miglioramenti. Tra cui l’espansione della tessera dedicata ai pollini, attualmente disponibile solo in alcune aree. La disponibilità dell’app si estende a tutti i modelli Pixel compatibili dal Pixel 6 in poi. Per chi volesse installarla o aggiornarla, è sufficiente accedere al Google Play Store. Meteo Pixel segna dunque una nuova era per l’esperienza utente sui dispositivi Pixel, offrendo un’app meteo moderna e completa.