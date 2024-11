Il codice della strada è un insieme di norme che regolano la corretta circolazione su strada di pedoni e veicoli. Come ci comporteremmo senza un insieme di vere e proprie linee guida da rispettare a bordo del nostro veicolo? Sicuramente si tratta di un codice indispensabile per un corretto comportamento da parte dei cittadini. Nonostante la sua importanza, però, non mancano alcuni aspetti e regole che sembrano essere bizzarre.

Nello specifico, facciamo riferimento all’articolo 158, comma 4 del codice della strada. Quest’ultimo stabilisce conducente deve adottare tutte le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso, sia durante la sosta che la fermata. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo che cosa prevede nello specifico tale norma.

Codice della strada: non lasciare le chiavi in auto

Quante volte è capitato di lasciare le chiavi in auto o le portiere aperte? Se questa è un’abitudine, purtroppo, bisogna sapere che è punibile dal codice della strada. Secondo quest’ultimo, infatti, tale azione rappresenterebbe una mossa per istigare al furto. Come conseguenza, dunque, è prevista una multa che può essere tra i 42 e i 173 euro.

Gli articoli che regolano il codice della strada svolgono certamente un ruolo fondamentale per il corretto comportamento di automobilisti e pedoni. Come sappiamo, non rispettare tali norme prevede conseguenti multa e, nei casi più gravi, il ritiro della patente.

Nel caso dell’articolo 158, comma 4 del codice della strada, viene espressamente reso noto che, in caso di sosta e fermata, bisogna adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il consenso del proprietario. Non a caso, l’atto di lasciare aperta con le chiavi all’interno del veicolo viene interpretato come un incentivo al furto che anche la propria agenzia assicurativa rifiuta un risarcimento dell’eventuale danno. Dunque, meglio evitare di lasciare le chiavi nella propria auto mentre si è in sosta.