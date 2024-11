Il team di sviluppatori Samsung è da tempo impegnato a migliorare One UI 7. L’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 15 sta ricevendo diversi aggiornamenti. Lo scopo è di renderla presto disponibile ad un elevato numero di utenti. A tal proposito, il noto leaker Tarun Vats ha condiviso su X alcune anticipazioni su quelli che potrebbero essere i prossimi passi di Samsung in merito agli aggiornamenti.

Secondo Vats, Samsung ha già iniziato a preparare le pagine dedicate ai programmi beta di One UI 7 sul proprio forum ufficiale. Le immagini diffuse dal leaker confermano che le pagine sono state create per gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24. Ciò suggerisce che la fase di test pubblica sia ormai imminente e che gli utenti interessati potranno presto accedere alla nuova interfaccia in anteprima.

One UI 7 presto in arrivo: ecco le informazioni trapelate

A supporto di tali informazioni, un altro noto leaker, Ice Universe, ha rivelato sul suo profilo X che il team di Samsung potrebbe avviare la fase beta entro un paio di settimane. Tale previsione lascia intendere che, entro metà novembre, i primi possessori dei dispositivi Galaxy S23 e Galaxy S24 potranno finalmente testare le novità di One UI 7 basata su Android 15.

La possibilità di accedere a tale fase di testing sarà un’occasione per scoprire in anteprima le innovazioni pensate dall’azienda sudcoreana. Quest’ultima, con One UI 7, intende migliorare non solo l’estetica dell’interfaccia. Lo scopo è anche di favorire l’usabilità e la reattività dei dispositivi Samsung.

È prevedibile che la versione iniziale della beta di One UI 7 possa ancora presentare alcuni bug. Ciò soprattutto considerando che si tratta di un software in fase di test. Dunque, gli utenti che vogliono provare l’interfaccia dovranno segnalare eventuali problemi. In questo modo potranno contribuire al miglioramento del sistema. Nel frattempo, si attendono ulteriori informazioni. Non è escluso che Samsung rilasci ulteriori dettagli ufficiali a breve.