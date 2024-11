Nissan Townstar EV: ecoincentivi e praticità per il trasporto sostenibile

Nissan lancia una promozione interessante sul Townstar EV. Gli sconti dell’azienda sono stati creati appositamente per incentivare l’utilizzo di auto sostenibili. Tali incentivi arrivano a ben 12.000 euro per i tassisti e a 10.000 per tutta la restante clientela. Se si rottama un veicolo Euro 0, 1 o 2, si aggiungono altri 11.000 euro di bonus dati dal governo. In questo modo, i privati possono acquistare il Townstar EV a partire da 19.993 euro. Per i professionisti, il prezzo scende ulteriormente a 17.993 euro.

Nissan offre il Townstar EV in versione Combi a passo corto e cinque posti. È disponibile anche la versione Evalia a passo lungo e si può scegliere se averla con 5 o 7 posti. Entrambe le versioni montano un motore da 122 cavalli e 245 Nm di coppia. Questo è poi alimentato da una batteria da 45 kWh. L’autonomia massima raggiunge i 265 km. La ricarica avviene in modo rapido. Con una presa AC da 22 kW, si può ottenere l’80% di carica in 90 minuti. Con la ricarica rapida DC da 80 kW, i tempi scendono a 37 minuti. Inoltre, una pompa di calore e un sistema di raffreddamento a liquido ottimizzano i consumi e garantiscono comfort interno.

Comfort e sicurezza al top con Nissan

Il Townstar EV offre una dotazione di sicurezza avanzata. Nissanha integrato nell’auto il sistema di frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti. C’è poi anche il monitoraggio della pressione degli pneumatici oltre che la tecnologia per il controllo dell’angolo cieco. In più, il veicolo dispone di sensori di parcheggio anteriori e posteriori e un sistema per il mantenimento della corsia. Questi dispositivi rendono ogni viaggio più sicuro e rilassante.

La Nissan ha inoltre migliorato l’insonorizzazione dell’abitacolo, rendendo il Townstar EV molto silenzioso. La versione Evalia offre anche porte scorrevoli. Esse agevolano l’accesso ai sedili posteriori. Tali sedili possono essere abbassati singolarmente o rimossi del tutto. È possibile quindi scegliere tra una configurazione da 7, 5 o 2 posti, secondo le esigenze di carico o trasporto passeggeri. In configurazione minima, il Townstar EV raggiunge i 3.750 litri di capacità di carico. A questi si aggiungono ulteriori 49 litri di spazio portaoggetti nella parte anteriore. Con il Townstar EV, Nissan offre una garanzia di 8 anni sulla batteria. L’intero veicolo è coperto per 5 anni o 160.000 km. Questo fa del Townstar EV una soluzione pratica e sostenibile per chi cerca un mezzo flessibile, conveniente e affidabile.