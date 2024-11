Meta ha da poco festeggiato un traguardo straordinario nel settore dell’intelligenza artificiale. In quanto il suo assistente virtuale Meta AI ha toccato quota 500 milioni di utenti. L’annuncio è arrivato direttamente da Mark Zuckerberg durante l’ultima presentazione dei risultati aziendali, suscitando notevole interesse. Il dato è impressionante se si considera che l’assistente è stato lanciato solo un anno fa, per giunta, non è ancora presente in numerosi mercati strategici. Questo successo, quindi, appare ancor più rilevante. Proprio perché mostra la capacità di Meta di attrarre e fidelizzare milioni di persone grazie alla continua innovazione tecnologica e alla versatilità dei suoi servizi.

Meta AI, il successo di Threads e le prospettive future: Llama 4 all’orizzonte

Secondo quanto riferito dall’azienda, il valore aggiunto dall’IA nei prodotti Meta si è esteso ben oltre il semplice assistente. L’adozione di soluzioni AI ha portato infatti a un aumento dell’8% nel tempo medio trascorso dagli utenti su Facebook. Anche Instagram ha beneficiato dell’intelligenza generativa, con una crescita del 5% di attrattiva. Non meno rilevante è il contributo nel settore pubblicitario, dove oltre 15 milioni di annunci sono stati generati con tecnologie AI solo nell’ultimo mese. A tal proposito Zuckerberg ha commentato che l’azienda vede ancora grandi potenzialità da esplorare. Lasciando quindi intendere che la strada verso l’innovazione non si ferma qui.

In contemporanea al successo di Meta AI, l’app di microblogging Threads ha registrato un notevole incremento di iscritti. Raggiungendo circa 275 milioni di iscrizioni attive ogni mese. Il tasso di crescita è sostenuto da oltre un milione di nuove registrazioni giornaliere. Confermando l’ottima risposta del pubblico a questa piattaforma lanciata per competere con i principali social di settore. Non a caso Zuckerberg ha dichiarato che il coinvolgimento dell’app sta aumentando di volta in volta. Lasciando quindi intuire che il potenziale di espansione del mondo Meta resta elevato.

L’azienda ha chiuso il terzo trimestre 2024 con ricavi da record, pari a 40,6 miliardi di dollari, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Parte di questo successo deriva dall’integrazione dell’AI nelle piattaforme. Tra cui Instagram, Facebook e WhatsApp, dove milioni di persone già beneficiano di funzioni intelligenti. Guardando al futuro, Zuckerberg ha anticipato l’arrivo di Llama 4. Ovvero la prossima generazione del modello AI di Meta, prevista per i primi mesi del 2025. Llama 4 promette miglioramenti importanti nel ragionamento e nella velocità di elaborazione. Fino ad arrivare ad aprire nuove prospettive per le applicazioni AI. Ma non è tutto. Anche gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, dotati di funzioni di traduzione in tempo reale, dimostrano l’impegno dell’azienda nel portare l’intelligenza artificiale a diretto contatto con la vita quotidiana delle persone.