CoopVoce costa solo 4,90 euro al mese per sempre, ecco l'offerta EVO

Immaginare di poter sottoscrivere l’offerta cucita addosso alle proprie esigenze è ciò che fanno gli utenti ogni giorno. Più persone infatti sono perennemente alla ricerca di una nuova tariffa telefonica, proprio per capire se c’è modo di risparmiare avendo comunque tutto. Di gestori molto importanti ce ne sono tanti nel panorama attuale, con realtà che riescono a dominare più di altre. Allo stesso tempo sembra essere il momento giusto per entrare a far parte della cerchia di utenti di un gestore virtuale, esattamente come lo è CoopVoce. All’interno della sua scuderia, questo provider detiene le migliori soluzioni disponibili, anche se questa volta ha deciso di tenersi basso.

È stata ripristinata un’offerta del passato, una di quelle che garantisce i contenuti essenziali ma a prezzi molto sostenibili. L’obiettivo di CoopVoce è infatti quello di togliere utenti alla concorrenza approfittando del fatto che le offerte proposte da altri gestori con contenuti basilari non sono state aggiornate con prezzi consoni al periodo storico.

CoopVoce propone di nuovo la sua EVO 20: ecco cosa include

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta pensata per chi cerca una soluzione economica ma completa. EVO 20 è la proposta pensata per attrarre nuovi utenti con una tariffa fissa che non cambierà nel tempo. Ecco cosa offre:

Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 1000 SMS;

20 GB di internet in 4G.

Tutto questo per soli 4,90€ al mese, un prezzo fisso e garantito per sempre. L’attivazione è gratuita se scegli EVO 20 entro il 27 novembre, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa per chi desidera stabilità e semplicità.

EVO 20 è perfetta per chi non ha bisogno di troppi giga ma vuole una tariffa bassa senza sorprese. Chi è interessato a una soluzione economica e stabile, può rifarsi a CoopVoce. Basta solo andare sul sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e inoltre ricordando che non ci sono limitazioni: da qualsiasi gestore l’utente provenga, può sottoscrivere ognuna delle soluzioni in questione.