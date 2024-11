ChatGPT sfida Google Search: ora offre un'altro miglioramento

La competizione tra ChatGPT di OpenAI e Google Search si fa sempre più intensa. Con l’ultima novità, il colosso che opera nel mondo dell’AI ha reso ancora più semplice ottenere risposte immediate, introducendo una funzione di autocompletamento che appare mentre gli utenti digitano le loro richieste su ChatGPT.

Questa nuova funzione offre suggerimenti rilevanti in tempo reale sia per gli utenti gratuiti che per quelli con abbonamento a pagamento. Funziona con tutti i modelli disponibili di ChatGPT, come 4o e o1. Tuttavia, al momento, non è attiva per chi accede senza effettuare il login.

ChatGPT si migliora e introduce l’autocompletamento per battere Google Search

È importante sapere che questi suggerimenti non si basano sulle conversazioni precedenti o sulla memoria personale dell’utente. Al contrario, ChatGPT cerca di completare le frasi con ciò che ritiene possa essere utile, facilitando l’interazione. Cliccare su uno dei suggerimenti non porta a una ricerca sul web, ma fa rispondere direttamente il chatbot come di consueto. Quindi, per ora, l’autocompletamento sembra un modo per risparmiare tempo e offrire spunti utili, non per ricercare sul web.

L’aggiunta di suggerimenti rende ChatGPT più efficiente, migliorando l’esperienza per chi cerca risposte rapide. Non solo semplifica le ricerche quotidiane, ma potrebbe anche preparare il terreno per un progetto ancora più ambizioso: SearchGPT, un concorrente diretto di Google Search che OpenAI sta testando con un gruppo ristretto di utenti.

Negli ultimi tempi, OpenAI ha fatto passi da gigante nel migliorare la sua intelligenza artificiale. Dopo aver collaborato con Apple per integrare nativamente ChatGPT in iOS 18, ora si concentra sull’offrire nuove funzionalità agli utenti web. Se queste innovazioni avranno un impatto significativo sul modo in cui cerchiamo informazioni online, lo scopriremo presto, ma di certo il confronto con Google si fa sempre più interessante.