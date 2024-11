Nuova Skoda Kodiaq RS: il SUV sportivo da 265 CV

Skoda arricchisce la gamma Kodiaq con la RS, una versione sportiva che sfoggia linee grintose e una serie di dettagli neri lucidi, come la cornice della calandra e le calotte degli specchietti. Questo look viene completato da cerchi in lega Elias da 20 pollici e pinze dei freni rosse, che richiamano l’anima sportiva del SUV. Anche il posteriore è stato personalizzato: un catarifrangente attraversa la larghezza dell’auto e un paraurti specifico incornicia i terminali di scarico in acciaio inox.

All’interno, la Kodiaq RS rispecchia la stessa attenzione sportiva con un volante multifunzione a tre razze e cuciture rosse. I sedili sportivi sono disponibili in due versioni. Questi sono rivestiti in pelle scamosciata o similpelle, con cuciture a contrasto che richiamano la filosofia RS. Non manca la tecnologia: la dotazione include il Virtual Cockpit da 10 pollici e un display per l’infotainment da 13 pollici, offrendo così al conducente un’esperienza di guida completa e connessa.

Dettagli della nuovissima Skoda

Il cuore della nuova Kodiaq RS è un motore 2.0 TSI da 265 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio DSG a sette rapporti e trazione integrale. La velocità massima è di 231 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi. Senza elettrificazione, questo SUV si dedica alle prestazioni pure. Tra le dotazioni di serie figura il sistema DCC Plus Dynamic Chassis Control, che regola costantemente gli ammortizzatori e offre 15 impostazioni di smorzamento. Riesce a passare dal comfort alla massima sportività.

Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità di guida. Tra queste vi sono le Eco, Sport, e Off-Road. Ciascuna di esse ottimizza la guida per specifiche condizioni di terreno. Come su tutta la gamma, Skoda ha incluso i più avanzati sistemi ADAS. Tali sistemi consentono una guida assistita di livello 2, aumentando di parecchio così la sicurezza e la comodità. La nuova Kodiaq RS dovrebbe arrivare il prossimo anno, ma al momento non si sa quanto potrebbe costare. Con queste specifiche, riuscirà a conquistare gli appassionati di SUV sportivi? Skoda punta chiaramente a rendere la RS una scelta che abbina potenza, estetica e tecnologia avanzata, per chi desidera sportività in un SUV familiare.