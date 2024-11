In occasione di Halloween, TIM lancia una promozione speciale per alcuni dei suoi clienti mobile, attraverso l’opzione xTe 120 Giga Week. Quest’ultima consente di ottenere 120GB di traffico dati in 5G per una settimana, al costo di soli 2,99€. I clienti selezionati potranno attivare l’offerta tramite l’app MyTIM, nella sezione dedicata. Tale campagna rievoca un’ altra iniziativa che l’operatore ha messo in atto durante il periodo estivo, dimostrando così la sua attenzione verso soluzioni temporanee ma super vantaggiose.

TIM: dettagli per l’estero e prestazioni 5G Ultra

L’offerta resta attivabile fino al 3 novembre e i 120GB inclusi sono validi per sette giorni dall’attivazione. Il pagamento viene effettuato tramite addebito unico sul credito residuo, senza rinnovo automatico. Tutto ciò però scade alla fine della settimana senza ulteriori addebiti. Gli utenti che non trovano subito la promozione sull’app sono invitati a monitorare eventuali SMS in arrivo.

Per coloro che riceveranno la notifica della promo nel momento in cui si trovano all’estero, dovranno però sottostare a un limite di 4GB per il traffico dati. Superata questa soglia, se il cliente non ha altre soluzioni attive con dati inclusi, la navigazione potrà proseguire a un costo di 0,184 centesimi per MB. TIM specifica inoltre che, grazie alla tecnologia 5G Ultra, gli utenti possono raggiungere una velocità di download fino a 2Gbps e in upload fino a 300Mbps. Offrendo così prestazioni elevate per tutta la settimana della promozione.

Questa iniziativa si distingue per il costo contenuto e la possibilità di navigare su internet in 5G, rivelandosi dunque particolarmente vantaggiosa per chi necessita di una notevole quantità di dati in tempi brevi. Tutto ciò quindi non fa altro che confermare la tendenza di TIM a proporre pacchetti limitati ma convenienti. E in grado di rispondere ai bisogni di una clientela mobile sempre più dinamica. Detto ciò, se siete interessati a questa soluzione, vi consigliamo di attivare il prima possibile poiché è disponibile ancora per pochi giorni