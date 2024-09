Abarth 600e: il B-SUV elettrico più potente della storia

Il debutto ufficiale della Abarth 600e si avvicina rapidamente. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli di questa nuova sportiva full electric. Già vista al Salone Auto di Torino 2024, dove è stata esposta la versione di lancio “Scorpionissima”, la nuova Abarth promette di essere il modello più potente mai realizzato dal marchio dello Scorpione. Ma cosa rende così speciale questo B-SUV?

La piattaforma utilizzata è la Perfo-eCMP, sviluppata insieme a Stellantis Motorsport, e la base di partenza è la FIAT 600 elettrica. Il design aggressivo, accentuato da un body kit specifico, include un paraurti anteriore con splitter. Ha poi carreggiate allargate e cerchi da 20 pollici. Non solo estetica, ma anche funzionalità. Questi dettagli aiutano a migliorare la dinamica di guida, rendendo la Abarth 600e ancora più performante. Per quanto riguarda il prezzo, nulla è ancora certo. Con la Alfa Romeo Junior Veloce (con lo stesso motore da 280 CV) proposta a 48.500 euro, è probabile che la Abarth 600e superi facilmente i 50.000 euro. Ciò conferma l’ambizione di Abarth di attirare non solo gli appassionati di prestazioni. La casa vuole conquistare chi cerca qualcosa di elevato.

Potenza elettrica e prestazioni sportive per l’Abarth 600e

L’interno avrà sedili racing e un volante sportivo, a riflettere il DNA sportivo tipico di Abarth. Gli appassionati dovranno però attendere la presentazione ufficiale per scoprire ulteriori dettagli tecnici e vedere la vettura in azione. La vera domanda è quanto sarà veloce. Inizialmente si parlava di un motore da 240 CV, ma poi la notizia è cambiata. La casa ha poi confermato che la Abarth 600e erogherà ben 280 CV. Un propulsore simile a quello della Alfa Romeo Junior Veloce, che rende questo B-SUV una delle vetture elettriche più potenti del suo segmento. L’autonomia tuttavia potrebbe risentire di queste prestazioni superiori. La batteria da 54 kWh potrebbe infatti offrire un’autonomia inferiore rispetto ai 400 km WLTP della FIAT 600 elettrica. Resta da capire: sarà davvero il B-SUV elettrico che rivoluzionerà il mercato? L’attesa intanto cresce. Riuscirà la Abarth 600e a soddisfare le aspettative dei fan?