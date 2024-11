Very Mobile è uno degli operatori low-cost più conveniente al momento attivo sul mercato. A tal proposito, propone una nuova tariffa particolarmente competitiva. Una delle caratteristiche distintive di tale offerta è il servizio Giga x2. Quest’ultimo consente di raddoppiare i dati disponibili, portandoli da 75 a 150 GB ogni mese. Mentre il prezzo rimane sempre lo stesso. Tale servizio è incluso senza costi aggiuntivi ed è valido a tempo indeterminato.

Very Mobile: i dettagli della nuova promozione

Ogni mese, gli utenti che decidono di attivare questa promo hanno a loro disposizione fino a 150 GB di traffico dati. Inoltre, ci sono minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. Tale offerta è stata concepita per restare invariata nel tempo, senza aumenti di prezzo. Inoltre, la promo include due mesi gratuiti di servizio. Ciò la rende un’opportunità interessante per chi cerca una soluzione stabile e conveniente.

L’offerta è rivolta, in particolare, ai clienti che passano a Very Mobile da altri operatori. Come Iliad, NTMobile, Poste Mobile e altri gestori virtuali. Very Mobile non applica costi per la SIM. Inoltre, non sono previste spese di attivazione o spedizione.

Un ulteriore vantaggio è il servizio di ricarica automatica. Quest’ultimo consente di attivare il rinnovo mensile senza la necessità di ricaricare manualmente. Tale opzione è necessaria per beneficiare dei 150 Giga completi. In caso contrario, il piano torna automaticamente a 75 GB.

La rete 4G di Very Mobile copre il 99,7% del territorio italiano. Ciò garantisce una navigazione affidabile praticamente in qualsiasi area del paese. Chi sottoscrive l’offerta ha quindi la tranquillità di poter accedere alla rete ovunque si trovi, senza incorrere in spese aggiuntive. Infatti, Very Mobile adotta una politica di trasparenza dei costi.

Per maggiori dettagli e per aderire alla promozione, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Very Mobile. È però importante sottolineare che la promo è attivabile fino al 4 novembre. Dunque, tutti gli utenti interessati sono invitati a procedere immediatamente per non perdere questa sensazionale offerta.