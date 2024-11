Il lancio dell’iPhone 17 Slim è previsto per la seconda metà del 2025 e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presentarsi con un display da 6,6″ e un design più sottile. Per gli analisti questo modello è un’alternativa alla versione Plus, che sembra essere stata tagliata fuori dalla lineup degli iPhone 17.

Diamo un’occhiata a qualche caratteristica degli iPhone 17 Slim

Le indiscrezioni hanno svelato molte specifiche tecniche degli iPhone 17 Slim, tra cui l’uso del chip A19. Questo chip è basato sul processo a 3 nanometri, processo già impiegato per gli A18 Pro degli iPhone 16 Pro. L’analista Jeff Pu ci suggerisce che il nuovo dispositivo di casa Apple dovrebbe avere a disposizione 8GB di memoria RAM che, sempre secondo dei rumor, sarebbero leggermente inferiori ai 12 GB a disposizione per i modelli Pro. Anche se le prestazioni non sono quelle dei modelli Pro, il chip e la memoria dovrebbero offrire all’utente una notevole potenza e fluidità d’uso.

Andando a parlare dell’architettura dell’iPhone 17 Slim, il materiale utilizzato per la realizzazione dovrebbe essere l’alluminio, materiale che lo renderebbe più leggero dei modelli Pro realizzati in titanio. La combinazione alluminio e spessore ridotto potrebbe essere un’arma a doppio taglio per Apple. Fortunatamente esistono prove come quella del solito JerryRigThings che mettono alla prova gli smartphone per vedere la loro resistenza e non si può negare che sarà interessante vedere come se la caverà l’iPhone 17 Slim. Dunque, Apple dovrà rimboccarsi le maniche e trovare un modo per rendere questo smartphone resistente alle torsioni e non troppo fragile.

Il comparto fotografico sembrerebbe essere composto da un singolo sensore posteriore da 48 MP e da una fotocamera frontale da 24 MP. Anche se il comparto fotografico è meno sofisticato rispetto a quello dei modelli Pro, l’esperienza fotografica dovrebbe essere ottima per gli utenti che cercano delle foto di alta qualità.

La fonte di tutti questi rumor è Jeff Pu che, anche se offre molte informazioni legate ai prodotti Apple, non è sempre molto affidabile. Pertanto, vi invitiamo a trattare queste informazioni con la massima cautela mentre si attendono notizie ufficiali.