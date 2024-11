Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition, l’ultima innovazione di Samsung, debutterà in Corea del Sud il 25 ottobre, con un prezzo di 2.789.600 KRW (circa 1.900 euro). Questo modello esclusivo verrà proposto anche sul mercato cinese sotto il nome Galaxy W25, ma al momento non sono state comunicate tempistiche di lancio per altri mercati internazionali.

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition è pensato per il mercato coreano, riconoscendo l’importanza dei consumatori locali per lo sviluppo e il successo dei dispositivi pieghevoli Samsung. Sungtack Lim, Vicepresidente e General Manager di Samsung Electronics Corea, ha infatti dichiarato che l’obiettivo è offrire ai consumatori coreani un prodotto che celebri l’evoluzione del settore. “Il Galaxy Z Fold Special Edition incarna un design sottile e leggero, con dettagli eleganti e colorazioni uniche” ha affermato Lim. Disponibile solo nella variante Black Shadow, questo modello integra 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, accessibile sul sito Samsung e tramite i principali rivenditori locali come KT, U+, T Direct Shop, oltre ai negozi fisici degli operatori SK Telecom, KT Corporation e LG U+.

Caratteristiche tecniche del Galaxy Z Fold

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition pesa 236 grammi ed è spesso solo 10,6 mm, risultando più sottile e leggero del modello standard. Il display principale Dynamic AMOLED 2x misura 8 pollici con rapporto 20:18, il più ampio della gamma, mentre lo schermo esterno da 6,5 pollici offre un rapporto 21:9. Entrambi i display sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus 2 e il telaio è realizzato in robusto alluminio Armor.

La Special Edition introduce per la prima volta una fotocamera principale con sensore da 200 megapixel e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da un’ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Sul fronte hardware, Galaxy Z Fold 6 Special Edition è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 e supporta Android 14, con aggiornamenti futuri fino ad Android 15. La batteria da 4.400 mAh offre supporto per la ricarica rapida da 25W e wireless da 15W, completando un pacchetto tecnologico di ultima generazione.