Fiat ha presentato la nuova Abarth 600e, un vero e proprio gioiello si quattro ruote. Dotata di 280 CV pari a 207 kW sprigionati dal motore elettrico, la vettura è l’Abarth più potente mai realizzata.

Guardando alle prestazioni pure, la nuova Abarth 600e è in grado di raggiungere una velocità massima di 200 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in in 5,85 secondi. Fiat ha voluto unire in know how sportivo di Abarth con quello di Stellantis Motorsport per portare un prodotto divertente e reattivo sulle strade.

Lo sviluppo della vettura è stato meticoloso e intenso, con gli ingegneri Fiat impegnati a testare la Abarth 600e sui circuiti più impegnativi. In questo modo è stato possibile ottimizzare le doti dinamiche del veicolo e massimizzare le performance, sempre nell’ottica dell’affidabilità.

Nuova Abarth 600e nasce con l’intenzione di stupire gli Abarthisti con la vettura più potente di sempre mai realizzata da Abarth

Il powertrain elettrico è stato testato sul banco di prova della Formula E per garantire una risposta sportiva. A questo si aggiunge il differenziale a slittamento limitato Torsen realizzato da JTEKT, un sistema di raffreddamento della batteria, freni sportivi e pneumatici derivati dalle gare.

Grazie alla combinazione di questi elementi è stato possibile dare vita all’Abarth più potente di sempre. La Abarth 600e sarà disponibile in due versioni, la Turismo da 240 CV e la Scorpionissima da 280 CV in edizione limitata. Della seconda variante saranno disponibili solo 1.949 esemplari in due colorazioni.

Dal punto di vista tecnologico, la Abarth 600e è proiettata nel futuro con l’intera gamma di ADAS che consentono di raggiungere la Guida Assistita di Livello 2. Il sistema di infotainment può mostrare i principali parametri e dati sulla vettura, con uno spiccato orientamento al mondo racing. Inoltre, l’integrazione di ChatGPT a bordo permette di vivere un’esperienza connessa senza precedenti per il brand. La vettura sarà disponibile in tutti i principali paesi europei e direttamente nei concessionari FIAT.