Microsoft potrebbe espandere la sua linea di dispositivi Surface oltre i consueti tablet e laptop. La situazione sembra suggerire l’arrivo degli indossabili, come smartwatch e occhiali AR, potenzialmente simili a quelli proposti da Meta. Tale previsione è stata accennata da Yusef Mehdi, vicepresidente esecutivo e Chief Marketing Officer per il settore Consumer di Microsoft, durante un’intervista con lo YouTuber Austin Evans. Mehdi ha affermato che Microsoft potrebbe puntare su dispositivi indossabili, dotati di intelligenza artificiale avanzata. Dunque capaci di percepire e interpretare ciò che li circonda. L’obiettivo sarebbe quello di fornire ai clienti interessanti un’esperienza interattiva e personalizzata, grazie la capacità di questa tecnologia di riconoscere le immagini e descrivere l’ambiente.

Microsoft: sperimentazioni e tante potenzialità grazie a Copilot

Questa direzione non rappresenta una scelta di nicchia. Al contrario, una potenziale strategia per differenziarsi in un mercato sempre più influenzato dall’avvento dell’ AI. Microsoft dunque, a quanto pare, non ha intenzione di essere solo un leader nel software e nei servizi cloud, ma anche un innovatore nella tecnologia indossabile. Anche se, la cautela resta un aspetto importante nella filosofia dell’azienda. Mehdi ha infatti sottolineato l’importanza di attendere il momento giusto. Una strategia in netto contrasto con i tentativi fatti da altre aziende. Le quali, dopo aver lanciato prematuramente i loro primi indossabili, non sono riuscite a riscuotere il successo desiderato.

Non è la prima volta che Microsoft esplora il settore dei dispositivi indossabili. Già in passato l’azienda ha lanciato prodotti simili. Come le cuffie Surface, gli auricolari Surface e la MicrosoftBand. Eppure, questi tentativi non hanno portato i risultati sperati. Di conseguenza la produzione è stata presto interrotta. Nonostante ciò, l’interesse per questo settore non sembra però essere diminuito. Al contrario, adesso, grazie all’integrazione di Copilot, Microsoft potrebbe finalmente sviluppare dispositivi con capacità avanzate, in grado di interagire in tempo reale con l’utente.

L’intenzione di riproporsi sul mercato degli indossabili sembra così legata proprio alle numerose capacità garantite dall’intelligenza artificiale. La quale promette di offrire esperienze più mature e utili per il consumatore moderno. Insomma, se Microsoft riuscisse a trovare la giusta combinazione tra funzionalità e tempistiche, un nuovo prodotto Surface potrebbe finalmente sfondare, distinguendosi come novità di punta. Ad ogni modo, per vedere un dispositivo del genere sugli scaffali, occorrerà attendere ancora.