Nel settore automobilistico, cosi come altri settori produttivi, possono purtroppo esserci spiacevoli momenti di crisi che possono rivoluzionare la storia di un brand. E’ il caso della casa automobilistica Volkswagen che deve purtroppo valutare alcune strategie da mettere in atto per riuscire a ridurre i costi legati alla produzione di veicoli.

La casa automobilistica di Wolfsburg, considerato il momento decisamente complesso, starebbe pensando di adottare alcune drastiche misure. Misure che potrebbero addirittura portare alla chiusura di alcuni dei suoi importanti stabilimenti dedicati alla produzione di serie di auto del marchio tedesco. Scopriamo insieme maggiori situazioni sulla questione nel corso di questo articolo.

Volkswagen: tagli e chiusura degli stabilimenti

Momenti difficili per la nota casa automobilistica Volkswagen che potrebbe decidere addirittura di chiudere alcuni stabilimenti presenti in Germania. Come conseguenza negativa ci sarebbe, inoltre, un taglio dei lavoratori che potrebbe portare a diverse problematiche anche per i dipendenti attualmente assunti.

L’obiettivo è dunque quello di andare incontro a strategie mirate alla riduzione dei costi per un’azienda che nel corso degli anni è diventata un’eccellenza per i veicoli che ha portato sul mercato. Secondo alcuni dettagli riportati dal quotidiano Handelsblatt, la casa automobilistica di Wolfsburg starebbe attentamente valutando l’opzione di ridurre i costi che deve sostenere partendo da taglio del 10% degli stipendi. A ciò potrebbe anche seguire, purtroppo, un congelamento dei salari dei dipendenti dell’azienda per un periodo di due anni. Se l’azienda dovesse confermare dati dati e prendere la decisione di tagliare gli stipendi con conseguente congelamento dei salari riuscirebbe a risparmiare una cifra pari a circa 4 miliardi di euro.

Inoltre, alcune indiscrezioni rivelano che la casa automobilistica Volkswagen stia effettuando alcuni incontro con i rappresentanti dei lavoratori al fine di analizzare dove poter ridurre i costi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità per capire se il marchio tedesco deciderà di chiudere almeno tre stabilimenti e tagliare posti di lavoro in Germania.