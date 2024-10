Di recente, un video diventato virale sui social ha sollevato di nuovo il tema della sicurezza stradale e l’uso corretto dei monopattini elettrici. Nelle immagini, girate a Milano, si vedono due adulti che viaggiano insieme sullo stesso monopattino, e uno di loro tiene persino un bambino in braccio. Una scena che molti hanno trovato sconcertante, mentre altri si sono indignati per la mancanza di senso civico e per l’apparente disinteresse verso le regole di sicurezza più basilari.

Monopattini elettrici: problemi per la sicurezza stradale

Le reazioni non si sono fatte attendere, e tra i primi a commentare è stato il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha condiviso il video sui social con un commento lapidario: “Non c’è limite all’incoscienza”. Salvini ha poi colto l’occasione per riportare l’attenzione sulla riforma del Codice della Strada, un progetto che sostiene da tempo e che, secondo le sue dichiarazioni, arriverà in Senato nelle prossime settimane per il voto definitivo. L’obiettivo è introdurre nuove regole specifiche per i monopattini, tra cui l’obbligo di casco, targa e assicurazione.

Il Ministro è deciso a fare in modo che queste regole passino senza modifiche e si aspetta il supporto della maggioranza per portare avanti la legge così come è stata proposta. Tuttavia, la questione non è solo normativa. In realtà, regole per l’uso dei monopattini esistono già: è vietato trasportare passeggeri, così come è vietato l’uso dei monopattini ai minorenni, ma chiunque passeggi per le strade delle nostre città può notare quanto spesso queste disposizioni vengano ignorate.

Nonostante i divieti, scene come quelle del video milanese sono frequenti. Ed è difficile non chiedersi se aggiungere nuove norme possa fare davvero la differenza o se, invece, sia proprio la mancanza di controlli a far sembrare queste regole quasi “facoltative”. I monopattini elettrici, simbolo di mobilità moderna e alternativa, sono entrati rapidamente nella quotidianità di molte città, ma con il loro uso aumentano anche i rischi e le sfide per chi deve far rispettare la legge.

La domanda resta aperta: l’introduzione di regole più rigide riuscirà a portare un vero cambiamento nella sicurezza stradale? Per ora, Salvini sembra convinto di sì, e promette un Codice della Strada rinnovato, in cui anche i monopattini saranno disciplinati con la stessa serietà delle auto.