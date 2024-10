Ogni dispositivo tecnologico moderno è alimentato da una batteria interna che ne garantisce l’autonomia. Fino ad ora abbiamo assistito ad una evoluzione lineare di queste preziose componenti ma, presto, il settore potrebbe essere fortemente rivoluzionato. Molte aziende si stanno concentrando sullo sviluppo delle batterie flessibili per adattarsi ad una moltitudine di device diversi.

In particolare, i principali settori di applicazione potrebbero essere quelli dei wearable e delle etichette intelligenti. Secondo il report realizzato da IDTechEx e intitolato “Flexible Batteries Market 2025-2035: Technologies, Forecasts, and Players”, possiamo scoprire quali sono le prospettive per il futuro di questo settore.

Grazie al loro particolare processo produttivo che rende le batterie non più rigide ma flessibili, questi strumenti potrebbero diventare essenziali nel mondo della logistica. Infatti, le etichette intelligenti potrebbero essere utilizzate in questo settore per alimentare i sensori che misurano la temperatura dei prodotti e la freschezza degli alimenti.

Le batterie flessibili rappresentano il futuro del settore tecnologico grazie alla loro versatilità e sicurezza

Per il mondo dei wearable, invece, utilizzare batterie flessibili permetterebbe di realizzare dispositivi più piccoli e complessi. Sarebbe la batteria ad adattarsi al design del device indossabile e non viceversa. Al fine di poter conferire la flessibilità al packaging è necessario ricorrere ad un processo produttivo particolare. La struttura deve potersi deformare in punti specifici predeterminati al fine di non danneggiare le componenti interne della batteria. Inoltre, l’assemblaggio interno delle componenti chimiche deve essere diverso dalle batterie tradizionali.

I produttori dovranno ricorrere ad elettroliti solidi o semi-solidi per prevenire la fuoriuscita in caso di rottura e garantire la sicurezza. Questa scelta comporta costi molto elevati rispetto alle soluzioni tradizionali ma, al tempo stesso, altamente affidabili.

Le batterie flessibili rappresentano una innovazione che potrebbe cambiare il settore tecnologico, trovando applicazione anche nel mondo degli smartphone e dei tablet. Inoltre, molti altri dispositivi potrebbero giovare dell’utilizzo di batterie flessibili, aumentando l’interesse verso questa tecnologia.