Al giorno d’oggi sarebbe impossibile parlare di auto elettriche e plug-in senza fare riferimento all’importanza delle batterie. Non a caso, ci troviamo davanti a tipologie di auto che si basano quasi esclusivamente sull’autonomia. Si tratta infatti di un parametro che al momento dell’acquisto di una nuova vettura non può non essere tenuto in considerazione. In tale prospettiva, le aziende puntano ad offrire il meglio ottimizzando e proponendo sempre tecnologie più innovative. E’ il caso della nota azienda cinese CATL.

Non dimentichiamo che CATL è un azienda cinese produttrice di batterie per veicoli elettrici che, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare il mercato. Conquista che l’ha vista fornire batterie a grandi case automobilistiche come BMW, Volkswagen e tante altre. Una delle ultime novità proposte dall’azienda è una batteria in grado di fornire un’autonomia decisamente elevata. Scopriamo insieme in questo articolo di che cosa si tratta.

CATL: autonomia elevata per la nuova batteria

Secondo quanto diffuso nei giorni scorsi, la cinese CATL ha presentato una batteria destinata a modelli plug-in e range extender. Non a caso, tipologie di vetture tra le più diffuse sul mercato delle quattro ruote. La nuova batteria sarebbe dunque capace di offrire un’autonomia elevata e di una ricarica rapida che riduce drasticamente i tempi di attesa di un pieno di energia.

Secondo quanto diffuso, la Freevoy Super Hybrid è in grado offrire 400 km di autonomia, ma probabilmente ciclo di omologazione CLTC. Come accennato, oltre ad un’elevata autonomia, la batteria è in grado di offrire tempi di ricarica di energia decisamente rapidi. A riguardo, si parla di una ricarica massima a 4C e la possibile ottenere 280 km di autonomia in soli 10 minuti.

Stiamo dunque parlando di un grande e importante risultato per il grande costruttore cinese. Tanto che entro il 2025 ben 30 modelli di alcuni importanti brand come Geely, Chery e GAC implementeranno sulle proprie vetture questo nuovo accumulatore.