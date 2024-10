La scheda tecnica, il costo e la data di lancio dell’iPhone SE 4 sono stati rivelati da un leaker, che ci informa su tutte quelle che saranno le principali novità introdotte da Apple, compreso l’aumento del costo finale del dispositivo rispetto ai modelli economici fino ad ora rilasciati. Apple potrebbe avere intenzione di stupire tutti con un iPhone SE decisamente all’avanguardia.

Apple: tutti i dettagli di iPhone SE 4

Arriverà nel marzo 2025 e avrà un costo leggermente più alto rispetto all’ultimo modello rilasciato da Apple. Secondo un rapporto recentemente trapelato in rete, infatti, il costo del prossimo iPhone SE 4 potrebbe oscillare dai 499,00 dollari ai 549,99 dollari. Il motivo per il quale Apple avrebbe attuato un tale rincaro non è chiaro ma non sono poche le novità attese sul dispositivo, che potrebbe segnare un punto di svolta per i melafonini economici.

Si dice, infatti, che l’iPhone SE 4 sarà alimentato da un chip A18 che consentirà di supportare Apple Intelligence, il pacchetto di funzioni AI di Apple rilasciato nella giornata di oggi e disponibile anche in Europa a partire dal mese di aprile. Tra le altre novità, il melafonino SE dovrebbe accogliere un nuovo display OLED da 6,06 pollici con refresh rate a 60 Hz, un nuovo sensore fotografico singolo posto sul retro, che passerà dagli attuali 12 MP ai 48 MP, e una tacca dedicata al sensore Face ID posizionata nel display, accanto al sensore fotografico frontale da 12 MP.

La capacità della batteria sarà protagonista di un aggiornamento non indifferente: si passerà dalla batteria da 2018 mAh presente sul modello precedente a una nuova batteria da 3279 mAh. Nessuna differenza in termini di velocità di ricarica ma gli utenti potranno finalmente sfruttare la tecnologia MagSafe.

Resta da scoprire se il rincaro previsto sul costo finale sarà ben accolto dagli utenti o meno, i quali potrebbero decidere di abbandonare i modelli SE e optare per uno dei modelli standard.