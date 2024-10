Esselunga: Offerte da Paura per una casa al Top

Halloween è il momento ideale per godersi film horror, ma che succede quando sono i vostri elettrodomestici a far paura? Se il frigo sembra stregato o la lavatrice vi fa impazzire, Esselunga ha preparato offerte spaventose che trasformeranno la vostra casa senza svuotare il portafoglio. Volete sapere come? Continuate a leggere per scoprire risparmi incredibili e soluzioni intelligenti!

Vuoi di più? Puoi con Esselunga!

Frigorifero che non mantiene la freschezza? Lavatrice che sembra posseduta? Se i vostri elettrodomestici non funzionano più come dovrebbero, è il momento giusto per dire basta. Esselunga offre una vasta gamma di prodotti che faranno “urlare” di gioia la vostra casa! Partiamo dalla lavatrice Samsung Ai Control WW11DG6B85: tecnologia intelligente che ottimizza ogni ciclo in base ai tessuti. Pensate a quanti capi delicati potrete trattare con cura! E il prezzo? Solo 579 €, un affare per chi cerca innovazione e qualità. E se il frigorifero non fa più il suo dovere, potete passare al Samsung RF48A400EM9. Un modello spazioso, efficiente e a prova di bolletta, il tutto a soli 899 €. Vi sembra troppo? Nessun problema! Il Hisense RB440N4BCE offre freschezza e risparmio per appena 479 €. Così potrete gustare i vostri pasti senza preoccupazioni.

Vi piace sorseggiare un bicchiere di vino davanti a un bel film? La cantinetta Hisense RW12D4NWG0 è l’acquisto perfetto. Con solo 279 €, potrete conservare il vostro vino alla temperatura ottimale e fare un figurone in ogni occasione. Ma le offerte non finiscono qui! Da Esselunga, troverete anche lavastoviglie, forni e molti altri elettrodomestici. Vi chiedete quanto costano? Non dovete preoccuparvi: i prezzi sono competitivi, senza compromessi sulla qualità. Rinnovare la cucina non è mai stato così semplice. Perché aspettare? Esselunga ha selezionato per voi prodotti smart, efficienti e convenienti. Visitando il loro sito ufficiale, troverete tutte le promozioni in corso. Non lasciatevi scappare l’occasione di trasformare la vostra casa con un tocco di maga! Cosa aspettate? Halloween è il momento perfetto per dare nuova vita alla vostra casa con Esselunga!