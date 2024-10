L’operatore ho. Mobile ha messo a disposizione dei nuovi utenti una nuova offerta con portabilità del numero di telefono da altri operatori. Si tratta di una soluzione conveniente e senza vincoli. Il costo mensile per la promo è di 4,99 euro al mese. Una tariffa estremamente vantaggiosa che include minuti ed SMS illimitati, e ben 100 GB di traffico dati in 4G.

L’offerta di ho. Mobile è disponibile solo per alcuni giorni. Infatti, gli utenti potranno attivare la promo solo entro il 31 ottobre 2024. La promo non prevede alcun obbligo di permanenza. Ciò lascia agli utenti la libertà di cambiare operatore senza penali. Oltre al costo mensile, è richiesto un contributo di attivazione di 9 euro. Mentre la SIM è completamente gratuita.

La super promo di ho. Mobile: vantaggi senza fine

Per i clienti che viaggiano in Europa, sono previsti 5,30 GB utilizzabili in roaming. In tal modo sarà possibile restare connessi anche all’estero. Sono inclusi, inoltre, diversi servizi aggiuntivi. Tra cui l’opzione “ho. chiamato” che permette di scoprire chi ha cercato l’utente quando il telefono non era disponibile. Inoltre, gli utenti possono utilizzare il numero 42121 per verificare il credito residuo. A questi si aggiunge l’avviso di chiamata, la navigazione in hotspot, il trasferimento di chiamata e un’app dedicata per la gestione dell’offerta.

Come anticipato, l’offerta ho. Mobile è riservata a chi proviene da operatori specifici come iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile e molti altri operatori virtuali. La lista completa dei gestori telefonici coinvolti è disponibile sul sito web ufficiale di ho. Mobile nella pagina dedicata alla nuova promozione.

Gli utenti avranno la possibilità di procedere all’attivazione sia online che nei punti vendita abilitati. Sarà possibile selezionare la classica SIM fisica o nella sua versione digitale (eSIM). Inoltre, è importante sottolineare che è possibile procedere all’attivazione utilizzando il proprio SPID. Un’opzione sicura e veloce che permette agli utenti di attivare la propria SIM senza perdere troppo tempo.