Uno studio del Servizio geologico degli Stati Uniti ci svela che negli Stati Uniti è presente una grande fonte di litio. Come sappiamo, quest’ultimo è un elemento indispensabile per la realizzazione di batterie destinate alle auto elettriche o a qualunque altro veicolo a propulsione elettrica.

Nello specifico, lo studio pubblicato il 28 ottobre 2024 svela alcuni importanti dati che potrebbero rendere la produzione di batterie più indipendente. Si parla infatti di un totale che si attesta intorno ad un numero stimato tra le 5 e i 19 milioni di tonnellate di litio. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla scoperta di questo importante giacimento che potrebbe portare a dei cambiamenti nella produzione degli accumulatori.

Batterie auto: scoperto un giacimento di litio negli Stati Uniti

La diffusione sostanziale delle nuove auto elettriche richiede un’importante e numerosa produzione di batterie. Proprio per questo motivo, materie prime come il litio sono indispensabili ma molte volte i Paesi sono costretti a ricorrere alle importazioni.

Grazie alla scoperta del nuovo giacimento di litio in Arkansas, gli Stati Uniti potrebbero finalmente diminuire sostanzialmente la propria dipendenza dalle importazioni di questo elemento. Nonostante la grande scoperta, non si esclude che l’estrazione porta con sé importanti costi e conseguenti lavori tecnici.

A tal proposito, la stessa idrologa e ricercatrice dello studio ha sottolineato che ci si trova davanti ad una valutazione e non si hanno dettagli per quanto riguarda i lavori per recuperare il litio sulla base dei nuovi metodi di estrazione. Al tempo stesso, non mancano realtà che, secondo alcune indiscrezioni, starebbero già valutando un eventuale sfruttamento di questo giacimento. Nello specifico, il colosso petrolifero ExxonMobil avrebbe perforato alcuni pozzi esplorativi in Arkansas e la produzione potrebbe essere avviata già nel corso del 2027. Non ci resta che attendere ulteriori novità al riguardo per capire se il litio potrà essere facilmente utilizzato per le batterie per veicoli elettrici.