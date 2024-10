La nota azienda The Browser Company molto famosa per il suo browser Arc, sembra intenzionata a mettersi nuovamente in gioco sviluppando un nuovo browser che arriverà come degno erede del primo, il quale però non verrà abbandonato dal momento che continuerà ad essere supportato e aggiornato, il nuovo browser sarà però più semplice, veloce e potenziato maggiormente dall’intelligenza artificiale e sarà destinato agli utenti mainstream, il suo lancio è previsto per il prossimo anno.

Qualcosa di evoluto

L’azienda sostanzialmente come punto di partenza, ha utilizzato il rendersi conto che nonostante il successo tra gli utenti del settore enthusiast, il loro primo browser non ha raggiunto un’adozione di massa a causa della sua scarsa immediatezza nell’apprendere tutte le sue possibilità, in parole povere c’era da lavorare sull’intuiti d’uso, ecco perché il CEO Josh Miller ha spiegato che il nuovo browser in arrivo il prossimo anno punterà proprio a questo, semplificare l’esperienza d’uso mantenendo però tutti i punti di forza del predecessore.

Di conseguenza, il nuovo prodotto avrà un’interfaccia grafica molto più familiare e intuitiva Che consentirà all’utente di mettersi a proprio agio e di ricevere gradualmente tutte le funzionalità che poi imparerà ad utilizzare, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e poi giocherà un ruolo chiave per poter automatizzare i compiti ripetitivi semplificando i flussi di lavoro.

Nonostante questa iniziativa, però, il predecessore non verrà abbandonato dal momento che l’azienda è consapevole che moltissimi utenti amano l’interfaccia presente all’interno di Arc, dunque non vogliono vederla cambiare, motivo per il quale si è deciso di puntare ad un prodotto completamente nuovo e distaccato, che non inficia asse minimamente il predecessore.

Da questa iniziativa si può capire come l’azienda abbia intenzione di espandere la propria platea di utenti, puntando a soddisfare sia gli smanettoni sia coloro che prediligono un’esperienza più intuitiva, ecco dunque perché l’idea di offrire entrambe le alternative agli utenti.