Andiamo a parlare di una cosa molto fondamentale al giorno d’oggi che garantisce la privacy e il rispetto dei nostri dati ovvero i sistemi di autenticazione automatica. Quest’ultimi attualmente stanno avendo a che fare con Google Chrome.

Esso continua ad evolversi cercando sempre un modo per potenziarsi e così facendo di non rimanere indietro.

Google Chrome, aggiornamenti?

Ebbene si, torniamo sull’argomento degli aggiornamenti che però questa volta hanno come soggetto i browser. Quest’ultimi stanno lavorando con i sistemi di autenticazione automatica per quanto riguarda la novità di Google. Infatti non tra molto tempo, Google Chrome per il famoso Android riceverà proprio un aggiornamento. Sarà proprio esso a permettere di utilizzare sistemi di compilazione automatica di terza parti, usato come un gestore di password alternativo.

Adesso Google è l’attuale servizio di compilazione automatica predefinito che possiamo trovare sul browser, ed è lo stesso che fornisce le password e molto altro. Su Google Chrome è possibile agganciarsi verso dei gestori di password di terze parti, ma per rendere possibile questo è necessario utilizzare la modalità compatibilità, che però potrebbe causare qualche problema.

Le varie e relative modifiche che verranno aggiunte su Google Chrome risolvono quest’ultimo problema permettendo ai servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare in moduli in modo nativo. Grazie a questo potrà essere data la compilazione di password e molto altro ai vari servizi di terze parti.

A quanto sembra la stessa funzionalità è disponibile direttamente dalla versione beta di Google Chrome 131, la quale è successivamente attivabile impostando un servizio automatico di terze parti in Android 14.

Lo stesso Google ha previsto che all’inizio del 2025, la modalità compatibilità non sarà più disponibile sullo stesso browser. Per quanto riguarda invece il 12 novembre 2024 dovrebbe essere la data ufficializzata del rilascio per quanto riguarda Chrome 131 nella sua relativa versione stabile. La quale sarà utilizzabile con tutte le funzionalità aggiunte.