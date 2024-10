Google sta lavorando per rendere più visibili i promemoria per il sonno nell’app YouTube. Il suo obiettivo infatti è quello di provare a migliorare questa funzione su dispositivi Android. Già disponibile da tempo, la funzionalità “Ricordami di andare a dormire” attualmente si trova nelle impostazioni generali dell’app e risulta poco intuitiva, riducendone l’utilità. L’ analisi del codice della versione beta 19.43.32 di YouTube per Android però rivela che presto l’opzione potrebbe apparire direttamente nella finestra del lettore video. Questa nuova posizione permetterebbe di accedere ai promemoria per il sonno con pochi tocchi. Eliminando dunque la necessità di navigare nel menu delle impostazioni.

Modifiche in arrivo per la versione ufficiale di YouTube

I dettagli emersi indicano che Google potrebbe integrare l’opzione dei promemoria sonno nel foglio inferiore del lettore di YouTube. La stessa sezione che ospita altri comandi di riproduzione, come la qualità video, la velocità di riproduzione e il timer di spegnimento. Le persone avrebbero quindi l’opportunità di impostare il promemoria direttamente dalla schermata del video. Per poi scegliere fra incrementi di 15 minuti o impostando l’avviso alla fine del video corrente. Tale opzione, già disponibile nelle impostazioni, diverrebbe così più accessibile e semplice da attivare.

Questa nuova opzione potrebbe essere presto implementata nella versione stabile dell’app YouTube. Anche se è comunque possibile che il progetto subisca ulteriori modifiche prima del lancio definitivo. Attualmente, la modifica si trova solo nella versione beta. La quale spesso anticipa proprio funzioni nuove che saranno destinate all’ampio pubblico. Per molti, la possibilità di impostare velocemente un promemoria per andare a dormire renderà la piattaforma molto più pratica. Google sembra quindi attenta a sviluppare strumenti capaci di promuovere un uso consapevole del tempo. Di conseguenza il potenziamento della funzione di promemoria per il sonno va in questa direzione. Dunque preparatevi, è probabile che nei prossimi mesi potremo sfruttare appieno questa nuova capacità.