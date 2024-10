Bang & Olufsen e Riva proseguono la loro collaborazione, avviata la scorsa estate, con il lancio di due esclusivi altoparlanti portatili. Si tratta del Beosound A5 e del Beosound 2 Riva Edition. La partnership mette in risalto l’eccellenza artigianale e l’alto livello delle prestazioni. A ciò si unisce un design iconico e i valori condivisi da entrambi i marchi. I due modelli sono realizzati con materiali di pregio come mogano, acero e alluminio, simboli dell’identità dei brand. Questi speaker rappresentano un’opzione di lusso per un pubblico appassionato di design e alta qualità sonora.

Riva e Bang & Olufsen lavorano a nuovi speaker

Il Beosound A5 Riva Edition è caratterizzato da un design in alluminio blu navy. Inoltre, ci saranno lamelle in legno di mogano e acero. Quest’ultime rivestono il perimetro dello speaker, in perfetto stile Riva. I perni di bloccaggio della maniglia sono stati incisi laser. Quest’ultimi sono accompagnati dal logo Bang & Olufsen e sono realizzati nella tonalità acquamarina. La parte in alluminio è stata prodotta nella Factory 5 di Bang & Olufsen in Danimarca. Mentre la cover in legno è stata realizzata a mano dagli artigiani di Riva presso Sarnico. Lo speaker garantisce un’esperienza sonora a 360 gradi e, con un’autonomia di 12 ore, ricarica wireless integrata e impermeabilità IP65. Tali dettagli lo rendono ideale per ascoltare musica in barca, in piscina o per dare un tocco raffinato agli ambienti interni.

Il Beosound 2 Riva Edition, invece, è un capolavoro di artigianato in alluminio con doppia anodizzazione in blu navy. Inoltre, è presente una griglia iconica lavorata con precisione. L’interfaccia presenta la distintiva linea acquamarina di Riva. Mentre la rotella di controllo permette di direzionare il suono in ogni angolo. La particolare forma conica e la tecnologia Acoustic Lens di Bang & Olufsen garantiscono un audio immersivo a 360 gradi. Ciò mantenendo una qualità acustica eccellente per lo speaker.

I due prodotti, già disponibili, si possono acquistare esclusivamente online sui siti di Riva Boutique e Bang & Olufsen. I prezzi, riservati a un pubblico di nicchia, riflettono l’attenzione ai dettagli e la qualità degli speaker. A tal proposito, il Beosound A5 Riva Edition presenta un costo di 2.399 euro. In questo caso, la versione standard ha un prezzo di 1.199 euro. Mentre il Beosound 2 Riva Edition è in vendita a 4.999 euro. La versione base ha un prezzo di 3.199 euro.