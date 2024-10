In futuro si vivrà nello spazio. E’ convinto di questo Jeff Bezos, personaggio ormai noto a tutti per aver fondato il colosso dell’e-commerce Amazon. Secondo quanto affermato da quest’ultimo, in futuro ci sarà una visione piuttosto differente da quella a cui siamo abituati.

Terra e spazio saranno due luoghi in cui gli essere umani saranno presenti ma con una concezione che si differenzia abbastanza dal presente. Scopriamo insieme cosa avrebbe affermato il fondatore di Amazon al proposito. Non a caso, si tratta di una curiosità davvero particolare che attira l’attenzione di tantissimi utenti.

Jeff Bezos: in futuro si vivrà nello spazio

E se tra qualche anno ci dicessero che la Terra non è più il luogo dove è possibile abitare? Si tratterebbe certamente di una nuova visione dell’umanità su un luogo differente da quello in cui siamo abituati a vivere. Nei giorni scorsi, Jeff Bezos avrebbe infatti affermato che in futuro lo spazio diventerà il luogo in cui vivrà l’umanità. La Terra, invece, sarà solamente il luogo che gli esseri umani visiteranno per le proprie vacanze.

L’affermazione, che non possiamo escludere che stia suscitando curiosità in molti, è stata rilasciata in occasione di incontro con l’amministratore della NASA Bill Nelson e il Direttore dell’Intelligence Nazionale Avril Haines.

La sua convinzione dunque è una sola. Non si nascerà più sulla Terra bensì si nascerà e si vivrà nello spazio. Ci sarebbe pertanto un ambiente terrestre con la conseguente ricreazione di un’ambiente familiare agli essere umani. Non è la prima volta che si parla di vita oltre la Terra e non sappiamo effettivamente se la convinzione del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarà reale. Oltre a Jeff Bezos, infatti, si parla spesso di alcune affermazioni del numero uno della casa automobilistica Tesla. Da parte di Elon Musk non mancano infatti continui accenni ad una vita su Marte.