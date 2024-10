Yamaha MT-07 2025: novità, tecnologia e look rinnovato

Yamaha ha svelato ufficialmente la nuova MT-07 in vista del 2025. La casa famosa per le sue moto ha aggiunto diverse novità per migliorare l’esperienza di guida del mezzo. Tutti i cambiamenti non hanno compromesso la sua anima sportiva, anzi, l’hanno ancor più enfatizzata. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul contenimento del peso. L’integrazione di nuove tecnologie rischiava infatti di aumentarlo di 4,5 kg. La Yamaha, però, è riuscita a ridurlo. Il nuovo modello infatti pesa 183 kg, addirittura un kg in meno rispetto al precedente.

Come è possibile? La Yamaha ha lavorato su ogni dettaglio, introducendo nuovi cerchi realizzati con il processo di spinforging. Questo ha ridotto l’effetto giroscopico e migliorato l’agilità. Anche i componenti in alluminio pressofuso hanno permesso un ulteriore risparmio. Il design stesso della scocca ha contribuito, rendendo la moto più leggera e sofisticata, con linee più mature e un nuovo faro a LED. La nuova forcella a steli rovesciati da 41 mm e il miglioramento del forcellone posteriore hanno perfezionato la maneggevolezza. Le nuove pinze radiali anteriori, poi, aggiungono potenza frenante. Insomma, ogni elemento è stato ripensato per rendere la guida ancora più piacevole e precisa.

Tecnologia avanzata e prestazioni solide per la ruggente Yamaha

Yamaha ha voluto portare la MT-07 nel futuro con una dotazione tecnologica mai vista prima su questo modello. Spicca il nuovo display TFT a colori da 5 pollici, che offre ben quattro temi differenti. I comandi al manubrio permettono di personalizzare la visualizzazione. Il cruscotto può essere collegato allo smartphone tramite l’app MyRide, consentendo al pilota di gestire chiamate e musica direttamente dalla moto.

Inoltre, la possibilità di integrare l’app Garmin StreetCross offre una navigazione avanzata, con informazioni in tempo reale sul traffico. Yamaha ha dotato la MT-07 del sistema YRC (Yamaha Ride Control), che introduce tre modalità di guida: Sport, Street e una terza personalizzabile. Yamaha ha anche svelato tre nuove colorazioni: Ice Storm, Icon Blue e Tech Black. Non dimentichiamo il cuore della moto Yamaha. Il collaudato motore bicilindrico da 689 cc, in grado di erogare 73,4 CV. Con il 2025, debutta anche il sistema ride-by-wire, che migliora la risposta dell’acceleratore. La moto è omologata Euro5+ e offre anche la possibilità di aggiungere il cambio elettronico.