WhatsApp continua a evolversi, portando con sé novità significative per quasi tre miliardi di utenti in tutto il mondo. L’ultimo aggiornamento prevede l’introduzione di una funzione che consente di salvare nuovi contatti direttamente sulla piattaforma, senza passare dalla rubrica del telefono. Annunciata sul blog ufficiale del servizio, questa opzione è in fase di rilascio su WhatsApp Web e sull’app per Windows, con un successivo approdo pianificato anche su smartphone e altri dispositivi.

Le nuove funzionalità di WhatsApp

Fino ad oggi, per aggiungere un contatto su WhatsApp era necessario passare dal dispositivo mobile, inserendo manualmente un numero di telefono o utilizzando un codice QR. Con la nuova funzione, invece, sarà possibile aggiungere un contatto direttamente su WhatsApp e successivamente sincronizzarlo con la rubrica del telefono tramite un pulsante apposito. Questo aggiornamento si rivela particolarmente utile per chi utilizza lo stesso dispositivo per motivi personali e professionali, offrendo un modo per separare i contatti aziendali da quelli personali in caso di account multipli. Inoltre, i contatti salvati su WhatsApp saranno recuperabili anche in caso di smarrimento o cambio del telefono, assicurando continuità e sicurezza.

A supportare questa innovazione è l’integrazione della tecnologia avanzata di archiviazione chiamata Identity Proof Linked Storage (Ipls). Questa soluzione, descritta da Meta come sicura e rispettosa della privacy, garantisce che i nomi e i numeri di telefono siano criptati, rimanendo accessibili unicamente dall’utente. Il processo di verifica della sicurezza, eseguito da NCC Group Cryptography Services e da altri esperti indipendenti, conferma l’affidabilità della tecnologia. Gli sviluppatori di Menlo Park sottolineano come questa soluzione offra agli utenti nuove modalità per gestire e archiviare la propria rubrica in sicurezza su più dispositivi e account.

In parallelo, WhatsApp sta introducendo un ulteriore livello di protezione dei dati con i nomi utente. Già avvistata nelle versioni di prova dell’app, questa funzione consentirà agli utenti di avviare conversazioni senza necessità di conoscere il numero di telefono, analogamente a quanto avviene su Telegram. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando questa nuova funzione verrà resa disponibile per tutti: il lancio dipenderà dal completamento dell’implementazione dell’Ipls, fondamentale per garantire una struttura sicura e flessibile atta a supportare anche questa futura innovazione.