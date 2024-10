Manca sempre meno al lancio ufficiale della nuova gamma Xiaomi 15. La presentazione avverrò il prossimo 29 ottobre. Si tratta di uno degli eventi più attesi per moltissimi utenti ed appassionati. In particolare, si fa riferimento al nuovo modello Xiaomi 15 Ultra. Anche se, alcune indiscrezioni, hanno suggerito che quest’ultimo potrebbe non arrivare prima del prossimo febbraio. Sono diversi i dettagli riguardo tale smartphone che sta attirando l’attenzione di appassionati ed esperti negli ultimi tempi. In particolare, la novità principale riguarderebbe il comparto fotografico del prossimo smartphone Xiaomi.

Xiaomi lancia la sua nuova gamma di smartphone

Secondo le anticipazioni, il modello Ultra sarà dotato di ben quattro sensori fotografici. Tre di quest’ultimi prevedono una risoluzione da 50 MP ciascuno. Mentre il quarto, un teleobiettivo, dovrebbe raggiungere i 200 MP. Suddetta fotocamera impressionante ha destato molta curiosità e attese nel settore. Per molti appassionati rappresenta un’evoluzione significativa nelle potenzialità della fotografia mobile. Per aumentare l’interesse, Xiaomi ha rilasciato alcuni render ufficiali che forniscono un’idea chiara del design del dispositivo e delle sue caratteristiche principali.

Secondo quanto riportato dai render, sembra che il modulo circolare sarà più grande. Quest’ultimo occupa la parte centrale della scocca posteriore. All’interno di tale modulo trovano posto i quattro sensori, ben visibili e disposti in modo simmetrico. Il marchio Leica è posizionato nella parte superiore sinistra del modulo. Mentre il logo Xiaomi appare in basso a sinistra, in verticale. I flash LED sono disposti orizzontalmente in alto. Il sensore periscopico da 200 MP si trova in alto a destra ed è dotato di uno zoom ottico di 4.3x e apertura f/2.6. Gli altri sensori includono una lente ultra-wide e un teleobiettivo. Entrambi sono da 50 MP, con un teleobiettivo dotato di uno zoom 2x. Mentre sulla parte frontale è presente una fotocamera da 32 MP.

Il display sarà un LPTO da 6,7 pollici, con bordi curvi su tutti i lati. La risoluzione è da 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La batteria dovrebbe essere da 6000 mAh. Quest’ultima presenterà ricarica cablata fino a 90W. Mentre la ricarica wireless fino a 80W. Il nuovo dispositivo Xiaomi presenterà un processore Snapdragon 8 Elite. Infine, Xiaomi 15 Ultra sarà equipaggiato con HyperOS 2, una versione avanzata basata su Android 15. Sul fronte estetico, Xiaomi 15 Ultra sarà probabilmente disponibile nei colori nero e bianco.