Vodafone Italia ha recentemente riproposto un’offerta rivolta ad alcuni ex clienti, invitandoli a tornare con una promozione winback chiamata Vodafone Silver. La proposta, veicolata tramite SMS, offre un piano mensile a 6,99 euro che include 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti. La campagna winback era già stata avviata all’inizio di ottobre e, in questi giorni, Vodafone sta nuovamente contattando una selezione di ex clienti che, prima di cambiare operatore, avevano espresso il consenso a ricevere comunicazioni promozionali.

La promozione winback Vodafone Silver

L’SMS include una data di scadenza personalizzata entro cui attivare l’offerta, che può essere sottoscritta sia online, tramite un link dedicato, sia recandosi presso uno dei punti vendita Vodafone. Chi sceglie l’attivazione online può seguire il link e completare il processo inserendo il proprio numero di telefono, al quale viene poi inviato un codice per finalizzare l’acquisto della SIM, senza costi di spedizione.

Vodafone Silver, oltre ai 100 Giga e alle chiamate e SMS illimitati, prevede vantaggi aggiuntivi. I clienti possono navigare in modalità hotspot senza costi extra e, nel caso in cui dovessero esaurire i Giga durante il mese, la connessione si blocca automaticamente. L’offerta supporta anche la rete 5G, disponibile in aree coperte e utilizzabile con un dispositivo compatibile e una SIM da almeno 128K. Secondo la documentazione Vodafone, la velocità massima in 5G arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

In ambito roaming UE e Regno Unito, l’offerta permette di utilizzare minuti ed SMS come in Italia, mentre per il traffico dati viene applicato un limite mensile specifico. Gli utenti possono inoltre contare su servizi inclusi come la segreteria telefonica e Chiamami & Recall, senza costi aggiuntivi. In alcuni casi, ad altri ex clienti viene proposta la stessa offerta Vodafone Silver a un prezzo di 7,99 euro, con un costo di attivazione leggermente diverso.

Per i nuovi clienti è attivo il piano base Vodafone 25 New, che include il servizio Smart Passport 2.0 in Paesi extra UE e servizi opzionali come Vodafone Club e Rete Sicura 2.0, attivabili a pagamento. Come di consueto, eventuali modifiche unilaterali all’offerta saranno comunicate agli utenti un mese prima, in conformità con la normativa vigente.