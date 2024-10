Tesla e la guida autonoma: dubbi sull'hardware attuale

Durante l’ultima conference call sui dati economici trimestrali di Tesla, Elon Musk ha fatto un’importante ammissione. La tanto attesa Full Self Driving (FSD) non supervisionata potrebbe non arrivare sui veicoli dotati di HW3. Questa è una notizia che in vero molti si aspettavano. C’erano parecchie speculazioni in merito da tempo e sono cresciute negli ultimi mesi. Quando Tesla lanciò l’HW3, aveva promesso che avrebbe supportato la guida autonoma completa. Tuttavia, la tecnologia si è evoluta, e oggi sembra che quel hardware non possa garantire la sicurezza necessaria per una guida senza supervisione.

Musk ha spiegato che l’HW4, introdotto più di recente, ha molte volte la capacità del precedente hardware. Questo rende più semplice sviluppare l’FSD per la nuova piattaforma, mentre la versione precedente risulta essere al limite delle sue capacità. Per ora, quindi, Tesla non è sicura che l’HW3 possa raggiungere il livello richiesto di sicurezza per abilitare l’FSD non supervisionata. Il CEO ha anche confermato che Tesla sta già utilizzando entrambi i core di calcolo dell’HW3, mentre inizialmente uno era stato concepito come sistema di ridondanza.

Un aggiornamento hardware per i clienti Tesla?

Una domanda ora emerge spontanea: Tesla aggiornerà le auto con HW3 all’HW4? In passato, Musk aveva rassicurato i clienti che avrebbero potuto ottenere gratuitamente l’aggiornamento hardware. Ora, con l’HW3 allo stato attuale per la guida autonoma completa le cose si complicano e di parecchio. Tesla ha progettato la nuova piattaforma HW4 in modo tale che difficilmente possa essere integrata nelle vetture già esistenti con HW3. Questo potrebbe richiedere una riprogettazione importante. Il problema? Non sarebbe né semplice né economica.

La questione resta aperta. Anche perché, se Tesla decidesse di non offrire un aggiornamento hardware, ci sarebbe un potenziale problema per quei clienti che hanno pagato per la FSD con la promessa di poter usufruire della guida autonoma non supervisionata in futuro. Musk manterrà la sua promessa? Oppure dovrà cambiare strategia? Per ora, l’azienda non ha fornito risposte definitive. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se e come Tesla affronterà il problema dell’HW3 e del suo futuro incerto.