La popolare app di messaggistica WhatsApp è pronta a lanciare un nuovo aggiornamento. Quest’ultimo introduce un nuovo tema dark ancora più profondo rispetto a quelli attuali. Nella versione beta 2.24.22.4 per Android, il colore di sfondo passerà da un #0b141a a un #0a1014. Si tratta infatti di una tonalità leggermente più scura. La variazione può sembrare minima. Ma si prevede che questo piccolo cambiamento migliori di gran lunga l’esperienza utente. Soprattutto per chi è abituato ad utilizzare l’app in condizioni di scarsa illuminazione. L’obiettivo principale è dunque quello di provare a ridurre l’affaticamento visivo. Fino a migliorare la leggibilità durante l’uso notturno.

Aggiornamenti per pochi: WhatsApp punta alla personalizzazione

Oltre al cambiamento dello sfondo, l’interfaccia vedrà modifiche nelle bolle dei messaggi e negli sfondi delle chat. Tutti progettati con tonalità più scure per una coerenza visiva complessiva. Tale aggiornamento rientra in una più ampia strategia di personalizzazione dell’app. La quale ha già introdotto da poco 20 nuove opzioni di colore per i temi. WhatsApp, con queste innovazioni, punta così a fornire agli utenti un’esperienza sempre più personalizzabile. Assolutamente in linea con le ultime tendenze del design digitale.

Il nuovo tema dark dell’ omonima piattaforma, per ora, è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su dispositivi Android. Ma si prevede un graduale rilascio a un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Secondo WABetaInfo, si tratta solo di uno dei primi passi verso ulteriori miglioramenti estetici pianificati.

Con queste modifiche, la piattaforma dimostra il suo impegno a restare competitiva. Non solo con funzionalità avanzate, ma anche con un design al passo con le aspettative moderne. Le prossime innovazioni previste per il futuro potrebbero continuare a migliorare l’esperienza visiva, mantenendo l’applicazione tra le più scaricate al mondo. Un simile approccio orientato alla personalizzazione rafforza così la leadership di WhatsApp nel settore della messaggistica istantanea.