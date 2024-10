La nuova Kia Niro Hybrid GPL rappresenta una svolta per il mercato delle auto ibride, unendo motori benzina, GPL ed elettrico per garantire sia risparmio sui costi di esercizio che un’autonomia eccezionale. Sviluppata in collaborazione con Westport Fuel System Italia, questa tri-fuel si basa sul modello HEV già in gamma, integrando un serbatoio GPL da 40 litri che consente di percorrere fino a 1.600 km con un pieno.

Kia Niro : specifiche tecniche

Il sistema di propulsione della Niro include un motore a benzina 1.6 Smartstream GDI da 90 CV abbinato a un motore elettrico da 43,5 CV, per una potenza complessiva di 126 CV. La trasmissione è automatica a doppia frizione a sei rapporti, garantendo fluidità di guida senza compromessi. Nonostante il nuovo serbatoio toroidale, il design esterno e l’abitabilità interna rimangono invariati, grazie all’alloggiamento compatto del serbatoio GPL nel vano della ruota di scorta.

Un elemento distintivo della Niro Hybrid GPL è il risparmio sui consumi. Le emissioni di CO2 si attestano tra 94 e 105 g/km, un risultato leggermente migliore rispetto alla versione full hybrid a benzina. Il maggiore costo iniziale di circa 2.000 euro viene compensato dai ridotti costi di carburante, particolarmente vantaggiosi per chi percorre molti chilometri.

La guida è comoda e reattiva, con la funzione Auto che adatta il freno motore in base al traffico e alla strada grazie ai dati del navigatore. Sono disponibili anche modalità di recupero energetico configurabili tramite le palette al volante.

In Italia, la Kia Niro Hybrid GPL è offerta in tre allestimenti:

Business a 34.450 euro

a 34.450 euro Style a 37.200 euro

a 37.200 euro Evolution a 39.200 euro

Questa tri-fuel è quindi un’opzione ideale per chi cerca efficienza e flessibilità a lungo raggio, con un occhio al risparmio e alle basse emissioni. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, così da conoscere da vicino, ed in modo approfondito, tutti i modelli della gamma di Kia.