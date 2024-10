MINI John Cooper Works Electric e Aceman: elettriche in Stile Go-Kart

Al Salone di Parigi, MINI ha svelato le sue due ultime creazioni elettriche. Mostrate al pubblico la John Cooper Works Electric e la John Cooper Works Aceman, versioni ad alte prestazioni delle MINI Cooper e Aceman. Entrambi i modelli esibiscono un body kit specifico che donano un aspetto più grintoso all’auto ma non solo. La Mini ottimizza anche l’aerodinamica per garantire una guida più dinamica e stabile. Il design è completato da cerchi in lega ottimizzati che saltano sicuramente all’occhio. Abbiamo 18 pollici per la John Cooper Works Electric e 19 per l’Aceman. Tali dettagli, insieme all’asset rivisto, riescono a mantenere il classico “go-kart feeling”, quella sensazione che contraddistingue da sempre MINI.

Le nuove MINI sono alimentate dallo stesso motore elettrico da 190 kW (258 CV). Hanno poi 350 Nm di coppia e posseggono una batteria da 54,2 kWh. L’autonomia è però diversa. Essa aggiunge i 371 chilometri per la Mini John Cooper Works Electric e si attesta intorno ai 355 chilometri invece per la John Cooper Works Aceman. Ma cosa offrono in termini di scatto? La John Cooper Works Electric passa da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, non affatto male. LAceman impiega solo leggermente di più, raggiungendo i 100 km/h in 6,4 secondi. La velocità massima per entrambe è però di 200 km/h. Uguaglianze e piccole differenze.

Prezzi e personalizzazioni dei modelli Mini

MINI ha reso disponibile il configuratore per chi desidera ordinare uno di questi modelli elettrici. Ma veniamo al punto interessante: quanto costa entrare nel mondo delle John Cooper Works? Il prezzo della MINI John Cooper Works Electric parte da 41.505,09 euro. E la John Cooper Works Aceman? Essa è proposta da 44.505,09 euro. Cifre non da poco, ma giustificate dalle prestazioni e dalla tecnologia all’avanguardia che MINI ha integrato in questi modelli.

E per chi desidera personalizzare la propria MINI? La società ha previsto diversi pacchetti di opzioni che possono arricchire l’esperienza di guida, soprattutto sotto l’aspetto della connettività e dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS). La casa dimostra così di voler soddisfare le esigenze dei guidatori moderni, ma è sufficiente per distinguersi nel mercato elettrico? Con prestazioni competitive e un design iconico, la John Cooper Works Electric e l’Aceman si propongono come scelte solide per chi cerca un veicolo elettrico sportivo e raffinato.