Uno dei brand di maggior successo, per quanto riguarda il segmento delle smart TV, resta sicuramente Samsung, azienda capace di catturare direttamente i consumatori, con una serie di prodotti di altissima qualità, alle cui spalle si trovano specifiche tecniche di alto livello, con usabilità anche sul lungo periodo.

Il modello oggi in promozione su Amazon è il QE50Q60DAUXZT, un QLED da 50 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K, con alle spalle l’ottimo processore Quantum Lite 4K. Il design è AirSlim, infatti le cornici sono sottilissime, ed il sistema è sorretto dalla presenza di due piccoli piedi d’appoggio, posti ai lati della parte bassa. Lanciato sul mercato nel corso del 2024, presenta colorazione Titan Gray, il che lo rende decisamente bello ed elegante, con piena compatibilità con Amazon Alexa e Samsung Bixby, per il controllo con l’ausilio della propria voce.

Smart TV Samsung: la promozione Amazon la sconta a 400 euro

Il prezzo di vendita di questa smart TV è decisamente più basso di quanto avreste mai immaginato, infatti fino a poco tempo fa esisteva l’idea che avere un prodotto dello stesso tipo richiedesse una spesa elevata. Niente di più diverso e sbagliato, infatti il modello citato all’interno del nostro articolo ha un costo di soli 499 euro, con un risparmio di quasi 200 euro sul listino originario, che era di 699 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

Le sue dimensioni sono relativamente contenute, capaci di raggiungere 111,18 x 68,17 x 22,4 centimetri, con un peso complessivo di 11,8kg. Il sistema audio è OTS Lite con effetto surround 3D, che viene sincronizzato, nell’idea comunque di regalare all’utente finale una vera e propria esperienza sonora da cinema. La retroilluminazione a LED caldi e freddi nasce per offrire contrasti più precisi ed affidabili, con una resa comunque di ottimo livello generale.