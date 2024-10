Il noto operatore telefonico italiano Kena Mobile ha provveduto in concomitanza dell’arrivo del periodo autunnale ad aggiornare il proprio catalogo di offerte in modo da mantenere il proprio mercato sempre attivo e incostante evoluzione, l’obiettivo è ovviamente quello di convincere gli utenti a sottoscrivere una nuova promozione in modo da aumentare il proprio profitto, nonostante ciò però le offerte messe a disposizione dal noto provider italiano sono decisamente competitive e in grado di soddisfare le esigenze di tutti, scopriamo insieme che cosa è arrivato di nuovo sul sito ufficiale del provider.

Le offerte disponibili sul sito

Le offerte in questione sono nel dettaglio tre, la prima offerta è pensata esplicitamente per coloro che prediligono le telefonate a qualsiasi altra cosa, non a caso a soli 4,99 € al mese mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali abbinati a un giga di Internet in 4G e 200 SMS, la seconda promozione invece è più vicina alla classica formula tutto incluso e garantisce a 5,99 € al mese 200 GB di traffico dati in 4G abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, la terza e l’ultima promo invece è la più ghiotta di tutte e a soli 7,99 € al mese garantisce 250 GB di traffico dati in 4G abbinati ai classici minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, la peculiarità a favore delle ultime due promo è rappresentato dal fatto che il primo rinnovo del mese sarà completamente gratuito e offerto dall’operatore.

Nel caso foste interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale e cliccare sulla promozione che più vi interessa, ricordate bene che il costo di attivazione sarà gratuito nel caso fornirete i consensi commerciali altrimenti salirà a quattro euro per promozione, se tra queste promo è presente quella giusta per le vostre esigenze, non esitate e procedete all’attivazione online in pochi semplici clic dal vostro pc.