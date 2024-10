Un leaker, particolarmente noto quando si parla di indiscrezioni riguardo Samsung, ha dichiarato che il presunto Galaxy Z Flip 7 economico con chip Exynos 2500 non ci sarà. Sembra, infatti, che l’azienda sudcoreana si stia solo concentrando sulla prossima serie S25 e che quest’ultima presenterà solo chip Snapdragon. Solo il modello Galaxy S25 FE continuerà a montare l’Exynos 2400. Chip già visto sui modelli S24 e S24+.

Negli ultimi anni, Samsung ha affrontato numerose difficoltà con la divisione dedicata alla produzione di chip. Da un lato, la progettazione dei processori Exynos ha mostrato diversi limiti. Dall’altro, le fonderie della compagnia non sono riuscite a competere efficacemente con TSMC.

Samsung: per la serie Galaxy S25 solo chip Snapdragon

Dopo aver saltato il lancio dell’Exynos 2300 nel 2023, l’azienda sudcoreana aveva cercato di rilanciare la sua linea di processori. A capo di tale strategia c’è l’Exynos2400 presentato nel 2024 che rappresenta concretamente un miglioramento rispetto alle generazioni precedenti. Eppure, le speranze maggiori erano riposte nel 2500, che avrebbe dovuto segnare una sorta di rinascita per il brand. Le indiscrezioni riguardo ai problemi produttivi legati a tale chip circolavano da tempo, e la sua cancellazione sembra confermare che i problemi riscontrati erano più gravi del previsto.

Secondo alcune fonti, nel 2025 sarà possibile assistere nuovamente a uno scenario in cui tutti i modelli della linea Galaxy S utilizzano chip Snapdragon. Ciò indipendentemente dalla regione di vendita. Suddetto scenario potrebbe rappresentare una buona notizia per gli utenti europei, storicamente penalizzati dalla presenza di processori Exynos, considerati inferiori rispetto ai corrispettivi Snapdragon.

Infine, è interessante notare che Samsung starebbe anche valutando l’opzione di utilizzare, per la prima volta, chip MediaTek Dimensity. Su tale argomento però non sono state rilasciate conferme definitive. Considerando le indiscrezioni emerse fino ad ora, non resta che aspettare quale sarà la strategia di Samsung per gli anni futuri e, in particolare, come verranno equipaggiati nel dettaglio i prossimi smartphone Galaxy S25.