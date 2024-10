Triumph Tiger Sport 800: potenza e avventura in versione crossover

La Triumph Tiger Sport 800 si prepara a entrare sul mercato nel 2025, con l’ambizione di competere con modelli affermati come la Yamaha Tracer 9. Una sfida ambiziosa, ma con le carte in regola per sorprendere. La moto prende vita grazie ad un potente 3 cilindri da 800 cc, capace di erogare 115 CV a 10.750 giri/min. Numeri importanti, ma è tutto qui? Non proprio. L’84 Nm di coppia massima a 8.500 giri e il 90% disponibile ai medi regimi rendono questa moto pronta a scattare con facilità anche nelle fasi di guida più tranquille. Grazie alle tre modalità di guida, Rain, Road, Sport e al ride-by-wire, si adatta a qualsiasi situazione.

Non mancano dotazioni tecniche di alto livello. Troviamo il Triumph Shift Assist per cambiate fluide in entrambe le direzioni e una frizione antisaltellamento che garantisce controllo nelle frenate aggressive. E il comfort? Presente, con il Cruise Control di serie, perfetto per i lunghi viaggi. E chi ha detto che tecnologia e sicurezza non vanno di pari passo? Il Cornering ABS e il Traction Control ottimizzati dalla piattaforma IMU a 6 assi danno sicurezza in curva e nelle situazioni più impegnative.

Una Triumph pensata per ogni strada

Ma la Triumph Tiger Sport 800 è solo motore e tecnologia? No, la ciclistica è altrettanto curata. Il telaio in acciaio tubolare è progettato appositamente per un maggiore equilibrio in modo da avere agilità ma al contempo anche una certa stabilità. La forcella Showa da 41 mm è completamente regolabile. Lo stesso vale poi per il monoammortizzatore posteriore. Quest’ultimo offre una regolazione idraulica remota del precarico, ideale per chi viaggia con bagagli o passeggero.

In frenata la sicurezza non è da meno. Possiede infatti doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze radiali a 4 pistoncini. I pistoncini assicurano potenza e modulabilità, mentre il disco posteriore da 255 mm completa il pacchetto. I cerchi da 17″, abbinati a pneumatici Michelin Road 5, in più, garantiscono aderenza su qualunque tipo di strada. Sia con un’asfalto bagnato che asciutto il risultato sarà il medesimo. E il peso? 214 kg in ordine di marcia, ben bilanciati grazie a una sella alta 835 mm. Il prezzo base? 11.995 euro, ma c’è anchela possibilità di personalizzarla con accessori esclusivi, come manopole riscaldate e terminali Akrapovič. La Triumph Tiger Sport 800 sembra dunque già destinata a diventare un punto di riferimento nel segmento crossover.